TRAGEDIJA! Preminuo mladi komičar kog su svi OBOŽAVALI! Evo šta je uzrok smrti!

Slavni komičar preminuo u 32. godini, kolege i prijatelji se oprostili od njega!

Nil Nanda, slavni komičar, preminuo je u 32. godini, a tužnu vest saopštili su brojni klubovi u kojima je nastupao, uključujući "The Comedy Chateau" i "The Port Comedy Club".

Detalji o njegovoj smrti i dalje nisu poznati, a spekuliše se da je izvršio samoubistvo. Nanda je preminuo juče, 23. decembra, a porodica se još uvek nije oglasila povodom njegove smrti.

Nanda je, inače, slavu stekao na kanalu poznatog voditelja i komičara Džimija Kimela, kao i kod Adama Davajna, za iza sebe ostavlja sestru, majku i oca, prenosi "Dejli Mejl".

RIP Neel Nanda 😔 you were one of the nicest, hardest working comedians I’ve ever called a friend and i hope you can be at peace brother ❤️‍🩹