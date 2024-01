Degutantno!

Repera mnogi optužuju da manipuliše svojom suprugom i tera je da nosi ovako bizarna izdanja

Bjanka Senzori privukla je veliko zanimanje javnosti svojim šokantnim golišavim izdanjima, za koja mnogi krive uticaj slavnog muzičara Kanje Vesta.

Par je sada primećen u Las Vegasu gdje su slavili Bjankin 29. rođendan, a paparaci su ih snimili ispred jednog kazina.

Kanye West and his wife Bianca Censori were spotted in Las Vegas. pic.twitter.com/2orqzo9ksh

Slavljenica je za ovu priliku odabrala minijaturni gornji dio bikinija, koji je praktički načinjen od dve trakice i iz kojeg su se prelivale njene bujne grudi, a uz to je bila i bosa.

Kanye West and his wife Bianca Censori have been spotted at the Wynn.



It’s 47° and Bianca was barefoot wearing a bikini top. pic.twitter.com/geB8ptca6R