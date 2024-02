OVAKO TO RADI PRAVA ZVEZDA! Dženifer Lopez doživela peh na nastupu, pa pokazala pravo umeće! NEĆETE VEROVATI ŠTA JOJ SE DOGODILO! (VIDEO)

Mag šoubiza!

Pevačica Dženifer Lopez (54) nastupala je ovih dana u emisiji "Saturday Night Live", a tokom nastupa joj se dogodila nezgoda.

Dok je izvodila novu pesmu "Can't Get Enough" s pevačima Letom i Redmanom, u jednom trenutku je počela da joj otpada ekstenzija s kose. Dženifer ju je uzela i "iščupala", gotovo neprimetno, a onda nastavila da pleše i peva kao da se ništa nije dogodilo.

Not Jennifer Lopez literally snatching her own wig off 💀 pic.twitter.com/yCP9bEOHNR — Joey Nolfi (@joeynolfi) 04. фебруар 2024.

Brojni su komentarisali kako se pevačica dobro snašla i pohvalili je.

"Kakav izvođač. Protresi i nastavi", jedan je od komentara.

"Šou mora da se nastavi. Džej Lo je rasturila', napisao je obožavatelj.

Autor: pink.rs