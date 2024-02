'TATA I JA SMO DELILI DROGU!' Glumica otkrila da je bila u KANDŽAMA NARKOTIKA, brat joj je PREMINUO predoziran herionom - JEZIVO!

Slavna glumica i oskarovka Džejmi Li Kertis prošla je kroz veliku borbu tokom odrastanja. Malo ko je znao da se iza nasmejanog lica holivudske zvezde krije brutalna priča popločana drogom i porodičnim tragedijama.

Naime, ona je kokain probala u porodici. Kako je svojevremeno priznala, počela je da se drogira sa ocem a to su činili i njena braća i sestre. Jednog brata je izgubila kada se predozirao heroinom.

- Znala sam da tata ima problem, a imala sam i ja pa smo delili drogu. Bilo je vremena kad sam ja bila jedino dete koje je htelo da razgovara s njim. Imala sam šestoro braće i sestara, a sad ih imam petero. Moj brat Nikolas umro je od predoziranja heroinom kad mu je bilo samo 21 godina - ispričala je glumica pre nekoliko godina u intervju za "Variety".

Bio je to jedini put kad sam uzela kokain i taj jedan put je bio s njim. On je neko vreme bio čist, oko tri godine se trudio da se odvikne, ali nije potrajalo - govorila je Džejmi koja se celu deceniju drogirala tabletama protiv bolova.

Tek je u februaru 1999. godine, kad se prvi put prijavila na odvikavanje, za to priznala suprugu Kristoferu Gestu sa kojim je u braku 33 godine

- Odlučila sam da prekinem taj krug koji je uništio živote generacijama u mojoj porodici. To što sam ostala trezna je bilo moje najveće životno dostignuće. Veće od toga što sam pronašla muža, veće od toga što imam dvoje dece, veće od bilo kog poslovnog uspeha. Veće od svega - priznala je glumica koja je dvadeset godina "čista" ali je nastavila još neko vreme da posećuje sastanke grupa za odvikavanje.

Inače, čini se da poslednjih godina tek Džejmin talenat dolazi do izražaja. Slavna Džejmi Li Kertis posle 40 godina blistave karijere osvojila je prvi put Oskara na prošlogodišnjoj dodeli. Džejmi Li Kertis je nagradu Akademije nauka i filmske umetnosti donela uloga poreske inspektorke Deirdre Beaubeirdre u filmu "Everything Everywhere All at Once".

