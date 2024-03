Rijana uzela pet miliona da bi pevala na svadbi sina indijskog milijardera: U govoru pogrešila imena mladenaca!

Ljudi pišu da je delovala potpuno nezainteresovano.

R'n'B zvezda Rijana bila je angažovana da nastupi na ceremoniji pre venčanja Ananta Ambanija i Radhike Merčant. O ovom događaju trenutno bruji ceo svet i, kako se priča, Riri je za ovo plaćena debelo! Kako bi se pojavila i otpevala nekoliko pesama, plaćena je čak 5 miliona dolara.

she just don’t give a fuck 😭😭 pic.twitter.com/cV5EqlEsiI

Na ovom događaju okupili su se moćni ljudi iz celog sveta, zvezde Holivuda, političari i ljudi iz sveta muzike i glume. Čitava ceremonija venčanja traje tri dana, a Rijana je bila gost samo jedne večeri.

Kako prenosi "Daily Mail", ovo trodnevno zadovoljstvo koštalo je oko 120 miliona, uz dodatne troškove za goste, koji iznose oko 20 miliona dolara.Snimci sa događaja preplavili su društvene mreže i dok su jedni oduševljeni, drugi komentarišu da je pevačica bila vidno nezainteresovana.

Rihanna was paid 50+ crore and still can’t pronounce their names correctly



Some people expect fluent English for BPO jobs paying 8-12K/month #AnantRadhikaCelebration pic.twitter.com/LWz9fBn52F