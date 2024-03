POJAVIO SE PRVI SNIMAK KEJT MIDLTON! Evo gde su paparaci snimili vojvotkinju i sa kim je u društvu u JEKU SKANDALA KOJI POTRESA SVET (VIDEO)

Princeza od Velsa se nasmešila i izgledala opušteno i srećno tokom kupovine sa mužem Vilijamom.

Kejt, 42, obučena u duksericu i helanke, nosila je sopstvenu kupovinu dok je šetala parkingom kod prodavnice na farmi.

Snimak se pojavio samo nekoliko sati nakon što je The Sun ekskluzivno otkrio da je Kejt provela subotu u kupovini u Vindzoru i nedelju ujutro gledajući svoju decu kako se bave sportom.

Is that really her? Looks nothing like Kate Middleton #KateGate https://t.co/8OmydWO5wD pic.twitter.com/arK38Cz7ca

Ovo se dešava usred nedelja divljanja teorija zaverea na društvenim mrežama.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw