Šok u svetu mode - Umro Roberto Kavali!

Tuga!

Slavni italijanski modni kreator, Roberto Kavali, preminuo je danas u 83. godini.

List "Korijere dela sera" objavio je da je Kavali bio dugo bolestan.

Roberto Kavali, Anđela BursaćU svetu mode postao je pozant po svom netrivijalnom, svetlom stilu.

R.I.P. Roberto Cavalli. An Italian fashion icon left this world today🙏 you will be remembered for your outstanding designs and your feline interpretation of womanhood. #italianicon pic.twitter.com/Tqr5NcsoKo