Jeziva porodična tragedija naše pevačice ledi krv u žilama: Brata su mi ubili i izvadili mu oči, a majku zaklali!

Pevačica Marija Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, doživela je tragičnu sudbinu koju je jednom prilikom podelila s medijima.

Ona je, naime, pre mnogo godina na brutalan način ostala kako bez brata, tako i bez majke.

- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao - govorila je pevačica za medije.

Pevačica se sada u jednoj emisiji prisetila masakra.

Treba biti stvarno jak i izdržati. Kada se to desi, onda si u fazi da nisi još svestan. Ta muka dolazi tek kasnije kad shvatiš da te osobe stvarno nema. Onda nailazi period kada se mučiš, boluješ i boluješ. Onda samoj sebi kažeš - moraš da ideš dalje. Psihička borba je teška, ali jednostavno moraš da kreneš dalje - rekla je pevačica.

Autor: pink.rs