KRALJICA ELIZABETA II DANAS BI NAPUNILA 98 GODINA: Kraljevska porodica obeležila je njen ROĐENDAN, a OVO su postavili NA GROBLJU!

Elizabeta Druga napunila bi danas, 21. aprila, 98 godina. Bivši batler njenog sina kralja Čarlsa III otkriva kako će britanska kraljevska porodica obeležiti ovaj datum. Godinama su se slavila dva rođendana kraljice, dan njenog rođenja i službeni rođendan, svake druge subote u junu, kada se organizuje čuvena parada "Trooping the Colour".

Batler Grant Harold, koji je radio za kralja Čarlsa, a u međuvremenu i za kraljicu Kamilu, od 2004. do 2011. godine, rekao je da će biti zdravica u ime odavanja počasti i razmišljanja u čast pokojne kraljice, koja je umrla u septembru 2022. godine.

Njen sin Čarls i kraljica Kamila viđeni su danas u Balmoralu kako odlaze na službu. Zna se da je to bilo omiljeno mesto Elizabeti Drugoj. Kraljica je tamo i preminula.

"Neće javno ništa učiniti. Privatno, ne sumnjam da će uveče nazdraviti u njenu čast. Siguran sam da će dan proći u razmišljanju o pokojnoj kraljici. Gotovo mogu da garantujem da ako tog dana idete u dvorac "Vindzor", postoje velike šanse da će na grobu biti cveće koje su poslali članovi porodice. Ponekad se na godišnjice šalje cveće na groblje. Vrlo je moguće da će na nadgrobnoj ploči biti cveća", ispričao je za "Slingo".

Poštovaoci kraljice Elizabete II takođe mogu da ostave cveće u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru gde je sahranjena kraljica.

Harlod je povremeno radio i za kraljicu i za njenog supruga, princa Filipa, koji je umro 2019. godine. "Ponekad niste znali da li je ozbiljna ili ne... a ponekad bi vas uhvatila nespremnog", rekao je o njenom čuvenom smislu za humor.

Otkrio je jednu angedotu. Kada je bio sa kraljicom u Škotskoj i najavio večeru u njenu čast, niko nije sledio njen znak da se sedne za sto pa je Elizabeta počela da trči.

"Kraljevski protokol nalaže da svi treba da se pridržavaju i da već budu za stolom, ali su tada gosti i dalje bili u drugoj sobi i čavrljali. Zbog toga je kraljica potrčala niz hodnik i sećam se da sam je gledao i pomislio: "Kraljica trči, šta da radim?". Počeo sam da trčim, ali sam pomislio da je nepristojno da to radim kao batler. Provireo sam u sobu i kada smo ušli, ona me je pogledala, nasmejala se i čuo sam ostale goste kako trče niz hodnik. Pogledala me je i namignula kao da je htela da naglasi: "Šta kažete o ovome?".

Kraljica Elizabeta plenila je neverovatnom harizmom.

"Kažu da je osvetljavala sobu... uđete u prostoriju i znate da je ona tu. Uđete unutra i možete da je primetite. Ona je uvek bila tako pristojna, uvek nasmejana i šalila se ili komentarisala .. Vrlo pažljiva, primetila bi svaki detalj", dodao je i naglasio:

"I pored vojske osoblja, ona bi svejedno išla oko stola da bi se uverila da je sve urađeno kako treba. Primećivala je ako nešto nije u redu", piše People.



Autor: pink.rs