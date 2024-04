Kralj Čarls i Kejt Midlton nisu jedini koji boluju od opake bolesti! Ovo su svi članovi kraljevske porodice koji vode ozbiljnu bitku za život! (FOTO)

Čini se da se niz loših vesti koje dolaze iz kraljevske porodice nastavlja

Britanska kraljevska porodica poslednjih meseci je u centru pažnje medija zbog mnogih loših vesti koje dolaze iz nje. Kralj Čarls koji je toliko dugo čekao da dođe na tron nedavno je otkrio da se bori protiv raka.

Ovo je za sve bila vrlo potresna vest, koja je pokrenula lavinu pitanja, a onda je usledila još jedna, još gora vest, a to je da i princeza Kejt Midlton takođe vodi borbu za život, jer je i njoj dijagnostifikovan kancer.

Ipak, oni nisu jedini u kraljevskim porodicama koji se bore za život. Ovo su još neki članovi kraljevske porodice koji trenutno vode borbu i neki koji su je već izgubili.

Princeza Mete Marit

Zdrava i blistava koža je ona koja je dobro hidrirana - otkrijte koji to su najbolji japanski proizvodi za hidrataciju

Prodaja i kupovina kriptovaluta - Kupite i prodajte kriptovalute u našoj menjačnici Ono o čemu se u javnosti ređe piše jeste i to da još jedna princeza vodi svoju bitku za život, a u pitanju je norveška princeza Mete Marit. Zbog ove ozbiljne dijagnoze ona se potpuno povukla iz javnosti i energiju štedi kako bi je usmerila tamo gde je najpotrebnija, na zdravlje, borbu i oporavak od raka.

Norveška palata je u oktobru 2018. objavila da supruga prestolonaslednika boluje od retkog oblika hronične plućne fibroze, koja izaziva oštećenje pluća koje karakteriše otežano disanje.

- Princeza će nastaviti sa smanjenim aktivnostima i nema zvaničan raspored planiran za ovu nedelju ili za vreme oktobarskih praznika - navodi se u saopštenju kada joj je dijagnostikovana autoimuna bolest.

Ona nije krila svoju zabrinutost zbog bolesti koja joj je dijgnostifikovana, već je otvoreno govorila o svojoj borbi.

- Na sreću, njeno stanje je relativno stabilno već pet godina, ali sa ovom situacijom mora da se nosi iz dana u dan - pišu strani mediji.

Danska kraljica Margareta

U jednom od razgovora ona je otkrila kako teče njen života sada i šta je to što u budućnosti može da se očekuje.

Iako važi za jednu vitalnu i zdravu ženu od 83 godine, danska kraljica imala je u prošlosti često zdravstvene tegobe i, štaviše, velike borbe. Tokom ranih 90-ih i potom ranih dvehiljaditih je imala više operacija desnog kolena zbog povreda i osteroartritisa.

Uz to joj je dijagnostikovan rak grlića materice, od kog se lečila 1994. godine, a 2003. podvrgla se zbog spinalne stenoze operaciji koja je trajala čak 4,5 sata. Kraljica je 2022. imala i kovid-19, ali je navodno u pitanju bio blaži oblik, a potom se iste godine ponovo zarazila na sahrani svoje rođake kraljice Elizabete II.

Sara Ferguson

Prošle godine je u februaru imala tešku operaciju zbog bolova u leđima, a oporavila se brzo i izašla u šetnju već narednog dana. Margareta je poznata i kao strastveni pušač, pa je od mladosti često viđana sa cigaretom u ruci i nje se nije odricala ni tokom najvećih zdravstvenih problema.

Sara Ferguson, vojvotkinja od Jorka, podelila je nedanvo vest koja je potresla celu Britaniju. Njoj je, samo nekoliko meseci od kad je pobedila rak dojke, dijagnostikovan maligni melanom.

- Nakon što joj je ovog leta dijagnostikovan rani oblik raka dojke, Sari, vojvotkinji od Jorka, sada je dijagnostikovan i maligni melanom - rekao je u izjavi njen portparol, pa je dodao:

- Njen dermatolog je tražio da se nekoliko mladeža ukloni i analizira u isto vreme dok je vojvotkinja bila podvrgnuta rekonstruktivnoj operaciji nakon mastektomije, a jedan od njih je identifikovan kao kancerogen.

Vojvotkinjin rak kože su navodno primetili dermatolozi tokom njenog lečenja od raka dojke prošle godine, pa je nekoliko mladeža uklonjeno radi testiranja, a rezultati su stigli neposredno posle Božića.

Roditelji Elizabete II

On je preminuo samo pet meseci nakon operacije, a njegovi lekari su sakrili dijagnozu od javnosti. Kralj je bolovao i od vaskularne bolesti, pa se pretpostavljalo da je to uzrok koronarne tromboze, ali se kasnije govorilo da je do nje došlo nakon širenja raka. Majka kraljice Elizabete Druge, Elizabeta, takođe je bolovala od raka. Vilijam Šokros je u svojoj posthumnoj biografiji napisao da je kraljica majka dva puta lečena od ove teške bolesti.

Godine 1966. podvrgnuta je operaciji uklanjanja tumora debelog creva. Klarens Haus je tada izjavila da je bila podvrgnuta operaciji abdomena da bi se uklonila blokada. Posle 18 godina ponovo je završila na operaciji, tvrdilo se da je u bolnici na "testovima", ali prava istina je uklanjanje tumora iz dojke. Kraljica Elizabeta preminula je 2002. godine u 102. godini.

Autor: Pink.rs