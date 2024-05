'POSEBNOM OSOBOM ME ČINI ŠTO SAM KVIR I VEŠTICA' Irska na Evroviziji ne prestaje da šokira! (VIDEO)

Evrovizija 2024 obeležena je brojnim skandalima, a gotovo svi komentarišu ovogodišnjeg predstavnika Irske, Bambie Thug.

Sada Tviterom kruži snimak sa konferencije za novinare s prve polufinalne večeri Evrovizije 2024, gde je Bambie tokom razgovora sa novinarima reklo:

- Posebnom osobom me čini što sam kvir i što sam veštica - reklo je Bambie, a snimak možete pogledati u snimku ispod:

This is Bambie Thug, the Irish delegate for the Eurovision competition.



She uses they/them pronouns and describes herself as a “goth gremlin goblin witch.” Why don’t we have talent like this in the US? pic.twitter.com/maFeeJEKR7