U emisiji "Premijera Vikend - Specijal", u okviru rubrike "I nama je teško", o svom trnovitom putu ka uspehu govorio je Andrija Đogani, poznatiji kao "Baki B3".

Na samom početku, Baki se prisetio detinjstva i razvoda roditelja.

- Život je takav kakav jeste, kakve su misli, takav vam je i život. Ako želim da mi bude lepo, biće mi lepo. Ako se vratimo unazad prošlosti i mog detinjstva, imao sam jako trnovit i težak put i ako pobediš sve to i pređeš te "nivoe", mi ne znamo šta nas čeka i šta ćemo da prođemo. Ako si dete razvedenih roditelja, teže je, ako si prepušten sam sebi, još teže. Poznajem razne likove, smatrajući da su mi mnogi tada prijatelj. Moji su se razveli, ja sam imao 10 ili 11 godina, treći razred je bio ja mislim. Tada misliš da si najbolji, da sve znaš i tako to, oni su se razveli, ja sam ostao kod tate. To nije bilo sudskim putem, bili su zajedno, pa nisu bili zajedno, a ja kada sam tada išao u školu, nisam razmišljao u pravcu šta je razvod, samo sam išao u školu. Nisam uočio njihova neslaganja i nesuglasice - rekao je pevač, te se osvrnuo na period kada je bio, kako i sam kaže, delikvent, te je otkrio šta mu je u pismu u domu napisao Đole Đogani:

- U to vreme sam bio delikvent, problem za okolinu, bio klinac, šta ćeš?! Tada se to tretiralo kao pozajmica ili oduzimanje motornih vozila. Uzmeš auto koji ima benzin, kada više nema, ostaviš ga sa strane. To nije iz koristi, kad uzmeš auto pa mu skidaš delove, sastavljaš, preprodaješ. Nisi mogao tada da uzmeš Fiću i da ga prodaš...Ja sam tako vršio krivična dela, vozio auto, ali onda postaješ problem, ako si zapušten i prepušten, učiš i dolaze teške situacije. Mene su morali da sklone sa ulice da ne bi pravio veća dela...Ja sam morao da završim u vaspitno-popravnom domu. Uspeo sam sve to da prebrodim, ali mi je trebalo mnogo vremena da se vratim na pravi put i da se adaptiram - rekao je Baki B3.

Pismo Đoleta Đoganija u domu! Kako kaže, stric Đole Đogani stalno mu je slao pisma u dom. - Kasnije je naišao moj stariji stric, Đole Đogani, gde mi je slao pisma i govorio: "Ne pripadaš sa te strane, ti si nešto drugo, pogrešio se, ima šanse, mlad si, samo ti treba vremena, ali ja sam tu šta god da ti treba" i dao mi je pet tačaka koje moram da ispoštujem da bi bio na pravom putu: Promenim društvo, slušam pretpostavljene, da učim da čitam knjige, da se bavim sportom, da ne konzumiram neke stvari, one najgore - istakao je on, a onda je dodao:

To je bilo to, radio sam na sebi, sve sam ga poslušao. Ja sam bio u najtežem vremenu, bila je cela Jugoslavija, suočavao si se sa pravim mangupima. Bila je mnogo jaka ekipa u domu, Zvezdara, Braće Jerković, u svakoj opštini su bile dobre i jake ekipe. Kada dođeš, oni te pitaju: "Odakle si?", oni ti odmah kažu: "Znaš li ovog ili onog?" - dodao je pevač.

Baki je, potom, progovorio o tome da li je ikada uzimao narkotike.

- Ja sam padao u iskušenje da uzimam neku drogu. Ja se nikada nisam sekao, to je vreme bilo: "Sada ću da se iscepam i ja sam baja", ja to nisam nikada. Pobeda je da nisi zapalio cigaru, da nisi povukao, nikada nisam, ali sam ostao dosledan sebi. Nema ponižavanje, ne dam na sebe. Tukao sam se, dobio, izgubio, ali ne dam - rekao je on, a onda se osvrnuo na period na estradi i sadašnjici:

- Kada sam se oprobao na estradi, krenulo je dobro, ono što je nekada bilo, doviđenja, laku noć prijatno. Eno ga Baki mali, trči za mnom, vidim ga. Ne živim od prošlosti, ali je on u mojoj glavi, ne mogu da pobegnem od njega. Ne mogu da ga izbrišem, ostala je matica, ja se njega uvek setim...Srećan sam, ispunjen sam na svim poljima. Imam dva zlatna sina, oženjen sam. Nisam imao za tu jednu čokoladu, a sada sve imam što nisam imao kao klinac i sada razmišljam...Čovek što više ima, uvek je gladan - istakao je Baki.

Autor: N. Ž.