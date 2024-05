UŽIVO! PINK.RS NA LICU MESTA! 77. Kanski festival je počeo, na crvenom tepihu sve odiše od sjaja u glamura! (FOTO+VIDEO)

Ovogodišnji, 77. Kanski filmski festival upravo je u toku, a portal Pink.rs nalazi se na licu mesta! Naime, ovaj festival donosi nove filmove brojnih poznatih reditelja, među kojima su Andrea Arnold, Frensis Ford Kopola, Jorgos Lantimos i drugi.

Kanski filmski održava se u Palati festivala i kongresa na Francuskoj rivijeri i, kao i uvek, očekuju se ostvarenja koja će postati budući nagrađivani hitovi.

Festival će otvoriti film "The Second Act", Kventina Dupijea, sa Leom Sejdu, Luijem Garelom, Vinsentom Lindonom, Rafaelom Kvenardom i Manuelom Gijoom.

Filmovi u konkurenciji: All We Imagine as Light – Pajal Kapadia, Anora – Šon Bejker, The Apprentice – Ali Abasi, Bird – Andrea Arnold, Diamant Brut (Wild Diamond) – Agata Ridinger, Emilia Perez – Žak Odijar, Feng Liu Yi Dai (Caught By The Tides) – Džia Žang-Ke, Grand Tour – Migel Gomes, Kinds Of Kindness – Jorgos Lantimos, L’amour Ouf – Žil Leluš, Limonov – The Ballad – Kiril Serebrenikov, Marcello Mio – Kristof Onore, Megalopolis – Frensis Ford Kopola, The Most Precious of Cargoes – Mišel Aznavičijus, Motel Destino – Karim Ajnuz, Oh Canada – Pol Šreder, Parthenope – Paolo Sorentino, Pigen med nålen (The Girl With The Needle) – Magnus Von Horn, The Seed of the Sacred Fig – Mohamed Rasulof, The Shrouds – Dejvid Kronenberg, The Substance – Korali Fargat, Three Kilometers Until the End of the World – Emanuel Parvu.

Ko dobija počasnu Zlatnu palmu?

Kanski filmski festival će ove godine dodeliti 3 Zlatne palme – jednu će dobiti Meril Strip, drugu Džordž Lukas i treću Studio Gibli. Meril Strip će svoju Zlatnu palmu dobiti na ceremoniji otvaranja, gde će biti počasna gošća. Glumica je poslednji put bila na festivalu 1988, kada je dobila nagradu za film Evil Angels. Džordž Lukas će nagradu dobiti na ceremoniji zatvaranja, 25 maja, što će biti samo desetak dana nakon njegovog 80. rođendana. Kada Studio Gibli dobije Zlatnu palmu, to će biti prvi put da je ovu nagradu dobila grupa ljudi, a ne pojedinac.

Autor: N. Ž.