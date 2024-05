NAJPOZNATIJI MAĐIONIČAR OPTUŽEN ZA ZLOSTAVLJANJE! 16 žena podnelo TUŽBU, više od pola njih tvrdi da su tada bile MALOLETNE!

Šesnaest žena je optužilo poznatog mađioničara Dejvida Koperfilda za seksualno zlostavljanje i nedolično ponašanje. Ove optužbe su izazvale veliku pažnju javnosti i podigle mnogo prašine, a sam Koperfild je negirao sve navode.

Optužbe i detalji

Više od polovine žena koje su podnele tužbu tvrde da su bile maloletne u trenutku kada se navodno zlostavljanje desilo, a neke čak i samo 15-godišnjakinje. Neki od navoda uključuju tvrdnje da je Koperfild drogirao tri žene pre nego što je stupio u seksualne odnose s njima, a one tvrde da nisu bile u stanju da daju pristanak.

Ove optužbe su posebno šokirale javnost zbog ugleda i popularnosti koju uživa Dejvid Koperfild. On je odlučno negirao sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici su izjavili da su optužbe "potpuno netačne", prenosi "Gardijan".

Sva navodna zlostavljanja dogodila su se u periodu između 80-ih godina prošlog veka, pa sve do 2014. godine.



KO JE DEJVID KOPERFILD?

Dejvid Koperfild (engl. David Copperfield, pravo ime Dejvid Set Kotkin 16. septembra 1956. u Metučenu, Nju Džerzi, SAD) je američki mađioničar i iluzionist, nagrađivan Emijem, poznat po specifičnim scenskim nastupima u kojima trikove izvodi kombinujući ih sa narativnim elementima. Među njegove najslavnije tačke se ubrajaju „Nestajanje Kipa slobode“, „letenje“, „levitiranje“ nad Velikim kanjonom, kao i „prolazak kroz“ Kineski zid. Forbs ga opisuje kao komercijalno najuspešnijeg mađioničara svih vremena. Koperfildovi televizijski specijali su osvojili 21 nagradu Emi od ukupno 38 nominacija. Najpoznatiji je po svojoj kombinaciji pripovedanja i iluzije. Koperfildova karijera od preko 40 godina proizvela je 11 Ginisovih svetskih rekorda,zvezdu na Holivudskom šetalištu slavnih, viteštvo francuske vlade, i uvrštavanje među žive legende američke Kongresne biblioteke.Koperfild je do sada prodao 33 miliona karata i zaradio preko 4 milijarde dolara, više nego bilo koji drugi solo zabavljač u istoriji. U 2015. godini, Forbs je naveo zaradu od 63 miliona dolara za prethodnih 12 meseci i rangirao ga kao 20. slavnu ličnost na svetu po najvišoj zaradi. Kada ne nastupa, on upravlja svojim lancem od jedanaest ostrvskih naselja na Bahamima, koje on naziva „Maša Kej i ostrva Koperfild zaliva”, piše Vikipedija.