Ovu ženu je Danilo Lazović voleo do poslednjeg dana: Ljubav je planula na prvi pogled, a sada je isplivala njihova slika sa naslednicima! (FOTO)

Čuveni sprski glumac Danilo Lazović ostavio je ogroman trag u domaćoj kinematografiji, a njegove replike iz filmova i serija su postale legendarne.

Iako se Danilo Lazović trudio da svoj privatan život sakrije od očiju javnosti, pokojni glumac je skoro celog života voleo jednu ženu, svoju suprugu Branku.

Kao mladi njih dvoje su se upoznalina planini Zlatar. Lazović je Branku, prelepu devojku iz Cetinja, koja je tada došla sa svojim kulturno-umetničkim društvom, ugledao kada je izlazila iz autobusa i tom prilikom rekao svojim prijateljima koji su bili oko njega sledeće:

- Ona će mi biti žena - rekao je tada šaljivo pokojni glumac, a to se i obistinilo.

Njihov brak je bio divna, a kruna velike ljubavi su njihova deca, Branka je glumcu rodila dve ćerke i dva sina, Milenu, Jelenu, Vuka i Miloša.

Nažalost, bajka ovog ljubavnog para prekinuta je kada je Danilo iznenada preminuo u 54. godini od infarkta.

Autor: Nemanja Brajović