Ovu ženu je Danilo Lazović voleo do poslednjeg dana: Ljubav je planula na prvi pogled, a sada je isplivala njihova slika sa naslednicima! (FOTO)

Čuveni sprski glumac Danilo Lazović ostavio je ogroman trag u domaćoj kinematografiji, a njegove replike iz filmova i serija su postale legendarne.

Iako se Danilo Lazović trudio da svoj privatan život sakrije od očiju javnosti, pokojni glumac je skoro celog života voleo jednu ženu, svoju suprugu Branku.

Foto: Printscreen YouTube/Delta Video

Kao mladi njih dvoje su se upoznalina planini Zlatar. Lazović je Branku, prelepu devojku iz Cetinja, koja je tada došla sa svojim kulturno-umetničkim društvom, ugledao kada je izlazila iz autobusa i tom prilikom rekao svojim prijateljima koji su bili oko njega sledeće:

- Ona će mi biti žena - rekao je tada šaljivo pokojni glumac, a to se i obistinilo.

Njihov brak je bio divna, a kruna velike ljubavi su njihova deca, Branka je glumcu rodila dve ćerke i dva sina, Milenu, Jelenu, Vuka i Miloša.

OVO JE SIN DANILA LAZOVIĆA! Uspešan je sportista i njegov lik je ISTETOVIRAO NA SVOM TELU!

Nažalost, bajka ovog ljubavnog para prekinuta je kada je Danilo iznenada preminuo u 54. godini od infarkta.

