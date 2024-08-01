AKTUELNO

Pogled od milion dolara: Luksuzan stan Đanija i Slađe ostavio mnoge bez teksta - Skupoceno drvo, mermer, a jedan deo njihovog dom ima posebno značenje za njih! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedan od naših najpoznatijih folk pevača Radiša Trajković Đani pre par godina se sa suprugom Slađom odselio sa Mirijeva i uselio se u novi luksuzni stan u Beogradu na vodi.

Slađa i Đani su mesecima radili na uređivanju svog stana u luksuznom naselju u Beogradu, gde je kako sam pevač kaže za većinu stvari bila zadužena njegova supruga koja je vodila računa o svakom detalju kako bi njihovo ljubavno gnezdo bilo savršeno.

- Za sve je bila zadužena Slađa, a i da sam hteo da pomognem prosto nisam mogao od posla. Ja sam glavni za finansije a Slađa za sređivanje, nije se mnogo namučlila pošto je imala i pomoć stručnih ljudi koji se bave time. Ona je samo izrazila želju šta i kako hoće da skocka - rekao je Đani jednom prilikom za Pink.rs

Ogromna ugaona garnitura koja se nalazi u samom centru dnevne sobe, omiljeno je mesto bračnog para, a ono što su mnogi primetnili je slika koja se nalazi iznad garniture koja je napravljena iz četiri dela.

U ćosku se nalaze police za razna skupocena pića, a stočić u dnevnoj sobi napravljen je od mermera.

Posebno mesto u njihovom domu je mesto gde se nalazi ikona njihove krsne slave.

Kada se krene kroz hodnik, sa leve strane se nalazi ogroman gardarober, a napred prelepa trpezarija, gde uvek kako je Đani jednom prilikom rekao ima svežeg cveća.

Kuhinja je definitivno omiljeno Slađino mesto, a napraviljena je od medijapana, karakteristične boje koja se uklapa u njihov stan gde ima dosta elementa punog drveta.

Pored svih detalja u njihovom stanu, najzanimljiviji je definitivno pogled sa njihove terase sa koje se vidi reka, ali i ceo Novi Beograd.

Foto: Pink.rs/N. Vujičić

Nema sumnje je da su Slađa i Đani uložili mnogo novca kako bi njihov dom bio besprekoran, a malo ko zna da su oni u luksuznom naselju pazarili nekretnine i za njihovu decu.

Autor: Nemanja Brajović

