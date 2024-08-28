To nisam smeo da mu stavim u grob: Nigor Montenigers otkrio da su mu se čudne stvari dešavale posle sahrane najboljeg prijatelja i člana grupe

Igor Lazić poznatiji kao Niggor jedini je preostali član nekada popularne grupe Montenigers koju su zadesile dve velike tragedije

Dušan Nikolić je preminuo nedugo po objavljivanju albuma "Tajna marenda" koji je izašao 1996, dok je Nebojša Saveljić poginuo u saobraćajnoj nesreći tri godine kasnije.

Nigor je u jednom intervjuu ispričao neobičnu situaciju na sahrani Dušana Nikolića. On je tada uradio je jednu stvar za koju su mu pojedini rekli da nije smeo.

- Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Hteo sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari, nisam smeo to da mu stavim u grob - ispričao je svojevremeno Niggor.

On je rekao da je jako čudno što je ceo taj drugi album Montenigersa bio neka vrsta predskazanja.

- Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže - Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo - Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio", ispričao je Niggor.

- Rekao je da i na kraju pesme koja se zove "2028" Nebojša ga pita: "Hoćemo li preživeti?", a ja mu odgovaram: "Ne, ne, ti nećeš preživeti". To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi "Tako ti je mala moja" koja je parodija "Bijelog dugmeta" kod nas stoji - 'Ej, stani, stani jadan' i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku - Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori. Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma - 'Voljeli bi da si tu' - koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji peva Nebojša ide - Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti - ispričao je Niggor.

Autor: N.Brajović