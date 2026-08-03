Bio je najmlađi pevač koji je napunio Beogradsku arenu: Njegove kolege i dan danas tvrde da se takav muzičar neće roditi, a ovo je malo ko znao o Tošetu Proeskom

Toše Proeski tragično je preminuo 16. oktobra 2007. godine, u saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb - Lipovac na ulazu u Novu Gradišku. Toše je poginuo na licu mesta, jer se automobil u kom je bio slavni pevač udario u kamion direktno desnom stranom, koja je potpuno smrskana, a Proeski je tada sedeo na suvozačevom mestu i spavao.

Todor Proeski rođen je 25. januara 1981. godine u Prilepu, a odrastao u Kruševu u zapadnom delu Makedonije. Njegovo ime znači Božiji dar, što je Toše svakao imao.Talenat za muziku je nasledio od majke Domenike koja prelepo peva i oca Nikole koji svira mandolinu i gitaru. Oni su prepoznali njegove sposobnosti i podržali su ga da nastavi obrazovanje.

Na Tošetovo muzičko opredeljenje je uticala starija sestra Dora sa kojom je slušao rok. Pohađao je muzičku školu i Muzičku akademiju, a za vreme školovanja živeo je u internatu. Usavršavao se i u Njujorku.

1999. godine je snimio debitantski album i već tada se znalo da je rođena velika zvezda. Godinu dana kasnije bio je predstavnik Makedonije na Evroviziji sa pesmom „Solzi pravat zlaten psten“. Iste godine izbacuje jedan od svojih najvećih hitova "Tajno moja".

Toše već tada postaje jedan od najtraženijih i najcenjenijih pevača, a naredni album rasprodaje u rekordnom broju i dobija Oskar popularnosti za pevača godine.

U narednim godinama njegova popularnost samo raste, izbacuje hit za hitom, i počinje saradnju sa mnogim slavnim estradnjacima poput Marine Tucaković, Leontine Vukomanović, Bore Čorbe...

2004. se ponovo pojavljuje na Evroviziji sa pesmom "Life", na kojoj osvaja 14. mesto, a nakon toga počinje da snima duete. Toše je proglašen za regionalnog Ambasadora dobre volje UNICEF-a zbog čega je snimio singl „Za ovoj svet“. Pesma se na engleskom jeziku zove „This world“ i postala je UNICEF-ova himna.

Njegov glas ostavljao je sve bez teksta, mnoga velika pevačka imena i danas govore da se takav izvođač još nije rodio, a za Tošeta kažu da je bio najskromniji od svih. Bio je najmlađi muzičar koji je ikada napunio beogradsku Arenu, a pored toga je i jedni stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu. Bio je izuzetan humanitarac, a čak se pojavio i u jednom filmu u kojem su glumili Džordž Kluni i Nikol Kidman. Njegova večna kuća pretvorena je u muzej koji mnogi ljudi svakodnevno obilaze.

Autor: Nemanja Brajović