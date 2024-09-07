Član čuvenog benda prva je registrovana HIV pozitivna osoba u bivšoj Jugoslaviju: Niko nije hteo da ga pogleda, a kada je umro imao je 35 kilograma!

Članovi benda EKV imali su vrlo turbulenta život, a novi talas koji su pokrenuli ostavio je dubok trag kada je u pitanju domaća muzika.

Najveći od najvećih, po mnogima, bio je beogradski bend "EKV". Iako danas nije prva asocijacija na kultni bend, Ivica Vdović zvani Vd bio je jedna od ikona jugoslovenskog roka i, prema nekima, čovek koji je stvorio "EKV" kakav znamo.

Nažalost, Vd je bio i prva službeno registrovana HIV pozitivna osoba bivše Jugoslavije. Kada je jednom prilikom govorila o Vdoviću, velika prijateljica "EKV"-a Sonja Savić rekla je da mu je Beograd odmah okrenuo leđa i da su ga ljudi zbog bolesti masovno izbegavali. Legendarna glumica tvrdila je da je Vdović bio najvažnija osoba "EKV"-a i čovek koji je stvorio Milana Mladenovića. Vd je stvorio i Margitu Stefanović, jer ju je on doveo u bend dok mu je bila devojka.

Zbog svoje bolesti, Vd je napustio grupu jer su mu vremenom svirke postale previše naporne. Umro je u Beogradu 1992. godine, od AIDS-a.

Sonja Savić je u jednom intervjuu rekla da je nakon smrti Ivice Vdovića ona saopštila tužnu vest njihovom prijatelju Darku Rundeku.

- Kada me je pitao kako je umro, rekla sam da je samo pao sa kreveta u nekakvoj infektivnoj kesi koju niko nije hteo da podigne - u suzama je rekla glumica, a Rundek joj je navodno odgovorio: - Živeo je i umro kao anđeo , prenosili su domaći medij i dodali da je imao svega 35 kilograma.



