Ja sam iskorišćena, voljena teško: Ana Nikolić se pomirila s Raletom, ali ipak nije srećna? Isplivala pevačicina glasovna poruka koja govori sve

Uprkos pomirenju s Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica i dalje nije zadovoljna svojim ljubavnim statusom, o čemu je pričala bliskoj osobi u glasvnoj poruci

Ana Nikolić pomirila se pre nekoliko dana s Goranom Ratković Raletom, ali očito da i dalje nije zadovoljna svojim ljubavnim životom, pa se jednom prijatelju u glasovnoj poruci požalila da je iskorišćena i da i dalje nije voljena.

- Mada, ja sam više samo iskorišćena, voljena teško... Malo teško... Znači, nevoljena i iskorišćena... a j***a, šta ćeš - požalila se pevačica.

Ona je takođe prijatelju otpevala i stihove pesme "Voljen i iskorišćen" grupe Miligram:

- Što poželim to me hoće, ako sreća ima cenu, baš da vidim ko će... - glase stihovi ove pesme.

Inače, Ana i Rale su bili razdvojeni oko od dve nedelje, a da su ponovo zajedno, potvrdila je sama Ana kada je na Instagramu objavila fotografiju u Raletovom zagrljaju. Mnoge je tad iznenadilo što su se tako brzo pomirili, a pevačica je uz objavu dodala Rijaninu pesmu i poručila: "Trebam ti!"

Podsetimo, Ana je prvobitno istakla da se nikad neće moći da oprosti Raletu, pa čak ni da više ne mogu da budu ni prijatelji.

- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada. Slučajnost ili ne, baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta "život nije tako isključiv". To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba "ili-ili". Rale se predstavljao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba "kompromisa". Žao mi je što smo pokvarili prijateljstvo, ali ja sam verovala da je ta ljubav vredna toga. Nikada više ne možemo biti ni prijatelji, jer ja završavam odnose zauvek - napisala je tad Nikolićeva u objavi.

Autor: Nikola Žugić