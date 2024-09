Saopštili da se razvode, a onda se slikali: Indira nikad srećnija kraj muža, sve šokirali objavom (FOTO)

Naime, pevačica je objavila fotografiju sa suprugom kako se spremaju na vožnju motorom, a uz to je napisala:

Hrvatska pevačica Indira Levak odlučila je da stavi tačku na desetogodišnji brak sa partnerom Miroslavom, što je saopštila javnosti na svom Instagramu, ali je novom objavom sve zbunila.

Kako se može zaključiti, izgleda da su Indira i Miroslav ostali u dobnrim odnosima i da su nakon ljubavnog kraha odlučili da ostanu prijatelji.

- Avantura me zove.

Kako je je imala široki osmeh licu, a on bio vidno vidno raspoložen, mnogi su pomislili i da je došlo do pomirenja između supružnika, ali Indira to nije potvrdila, te je sve ostalo na nagađanjima fanova koji pevačici žele najbolje.

Podsetimo, Indira je nedavno objavila saopštenje u kom je istakla da se razvodi od supruga Miroslava:

- Osećam potrebu da kao javna ličnost koja sa vama svakodnevno deli poslovne i privatne trenutke, podelim i ovu vest. Moram vas obavestiti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja doneli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote, odvojeno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju ostajemo poslovni partneri i prijatelji - poručila je Indira Levak na Instagramu.

Autor: N.Brajović