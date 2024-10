Tuga u domu Tipsarevića: Biljana se oglasila potresnim rečima: Nema tih reči koje mogu opisati prazninu...

Biljani Tipsarević preminula je baka, pa se potresnom porukom oprostila od nje.

Naime, Biljana je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa svojom bakom uz oproštajnu poruku.

- Tvoje ruke su me naučile šta znači ljubav, nežnost i snaga. Tvoj osmeh je bio svetlost u mom životu, a tvoje priče su me vodile kroz detinjstvo i pokazivale put. Nema tih reči koje mogu opisati prazninu koja je ostala za tobom.

Hvala ti što si uvek bila tu, što si me volela bezuslovno i što si u mom srcu zauvek sačuvala mesto ljubavi. Nedostajaćeš mi svakog dana, ali znam da si sada na nekom boljem mestu, gde nema bola, samo mir i večna svetlost.

Tvoja ljubav bila je svetionik u mom životu. Uvek si bila tu da me podigneš kad padnem, da me utešiš kad sam tužna i da mi pokažeš put kad sam izgubljena. Naučila si me da je porodica svetinja, da je ljubav najveća snaga i da se sve može prevazići kad smo zajedno.

Nedostajaće mi tvoj smeh, tvoje priče, tvoje prisustvo koje je donosilo osećaj sigurnosti. Sećanje na tebe su moj najveći dar. U svakom smehu, u svakoj zvezdi na nebu, u svakoj tihoj noći - tražiću te i naći ću te, jer verujem da si sada negde gde nema bola, gde tvoja duša slobodno leti.

Draga bako, hvala ti za sve lekcije, za svaki trenutak ispunjen ljubavlju i nežnošću... Znam da si tu, uz mene, da me čuvaš i dalje.

Počivaj u miru, moja voljena bako. Volim te beskrajno, sada i zauvek, napisala je u opisu fotografije.

Autor: N.Brajović