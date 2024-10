Prve fotografije Saše Popovića nakon problema sa zdravljem: Direktor Granda uhvaćen u centru grada (FOTO)

Ekipa "Paparaco Lova" uhvatila je maga estrade u srcu Beograda dok je bio u šetnji sa prijateljem

Kreativni direktor Granda, Saša Popović, propustio je snimanje takmičenja "Zvezde Granda" zbog zdravstvenih problema.

Ekipa "Paparaco Lova" uhvatila je maga estrade u srcu Beograda dok je bio u šetnji sa prijateljem, te se može videti kako izgleda.

Njegovo nepojavljivanje je izazvalo veliku pažnju javnosti, te su počela mnoga nagađanja i spekulacije.

Tim povodom se oglasila se voditeljka i PR "Granda" Vesna Milanović i otkrila kako se kreativni direktor Granda oseća i da li se uskoro vraća na svoje radno mesto.

- Sašu vrlo brzo očekujemo. Saša je trenutno odsutan, ali samo trenutno, zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali će nam se brzo priključiti i onda će vam i on sam reći sve na tu temu. Saša sve prati, ništa nismo uradili u Grand produkciji, a da Popović to nije ispratio, u kontaktu smo svakodnevno, imamo njegovo zeleno svetlo ili nemamo u zavisnosti koliko smo bili profesionalni ili nismo, ali naravno da je upućem i da njegovog tim to nadgleda i dobro radi - rekla je Vesna, pa dodala:

- On je celo leto vredno radio, audiciju bio je u Boegradu, Nišu, Tuzli, Sarajevu, celog leta spremao sve, cela sezona je završena do onog momenta kada kandidati treba da ispadaju - zaključila je Milanović.

Autor: N.Brajović