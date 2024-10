Evo kako izgleda Cecina snajka bez šminke: Bogdana ne voli da se eksponira, a sad ju je Veljko slikao u ovom izdanju (FOTO)

Sin muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, u skladnom je braku sa suprugom Bogdanom sa kojom ima trojicu sinova.

Veljko i Bogdana Ražnatović trude se da svoju privatnost sačuvaju od očiju javnosti, te retko imamo prilike da vidimo kako oni provode vreme u svoja četiri zida.

Međutim, Veljko je sada na svom Instagram nalogu podelio fotografiju sa suprugom. Oni su se vozili automobilom, nisu skidali osmeh sa lica, a Bogdana na sebi nije imala trunku šminke.

Podsetimo, Veljko sa suprugom i sinovima Krstanom, Željkom i Isaijom žive u Bogdaninom rodnom mestu - Titelu.

Ražnatović je u više navrata isticao da mu život daleko od gradske gužve prija, kao i da zna da obavlja sve seoske poslove.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u jednom podkastu.

