Blokirala ceo autoput: Naša pevačica se pojavila u spotu kao od majke rođena, o njenom potezu se i danas priča

Pevačica Mia Borisavljević pre više od 10 godina snimila je spot za pesmu "Kako da ne", koji je šokirao naciju jer se u njemu šetala kao od majke rođena auto - putem.

Mia ne krije da je to bila prekretnica u njenoj karijeri, a svojevremeno je otkrila da je na snimanju spota nosila donji veš, iako se to ne vidi.

- To je bio drugi spot koji sam snimila, a prvi je bio sasvim normalan i niko me nije zapazio. Ja sam se tako pojavila, kao normalna žena sa jednim normalnim spotom, snimila sam album i htela sam da pevam - rekla je Mia jednom prilikom, a potom se osvrnula na detalje sa snimanja.

- Ja sam nosila donji veš i preko grudi nešto što može da se bluruje u montaži. Nije ni higijenski da se baš šetam po ulici gola - kroz smeh je izjavila i dodala:- Dejan Milićević je snimao spot i mogao je da zatvori auto-put u Skoplju, u Beogradu to nije bilo moguće. Ja sam stvarno uložila jako puno u taj prvi album i moje prvo razočarenje je bio susret sa medijima na mojoj promociji, gde sam ja to sve stvarno organizovala kako treba i mislila sam da će me pitati za autore kao što su Marina Tucaković, Braja, spotovi.. Međutim sutradan su svi mediji objavili bubuljicu na leđima neke izmišljotine u izostatku zanimljivosti na promociji. Oni su odmah u meni videli neku provokativnu osobu, da ja treba nešto drugo da dam osim što sam snimila album.

- Veliko razočarenje za mene je bilo što taj prvi spot za pesmu Prvi stepen ludila nije bio ni komentarisan. Tada sam shvatila da se traži nešto drugo. Dejan Milićević je snimio takav spot jednoj bugarskoj pevačici Iveni, kada sam ga pogledala, šokirala sam se. Okrenula sam Dejana i rekla mu da ja hoću da snimim ovakav spot, na šta mi je on odgovorio - Maco pa to samo ti možeš - prisetila se ona i otkrila da li se ikada pokajala zbog odluke da snimi takav spot.

- Meni je tada jedan drug rekao - Da li ćeš stvarno da snimiš takav spot da posle 10 godina svi pričaju kako si šetala gola auto-putem? Na to sam ja rekla ako će za 10 godina da pričaju o tome onda ću sad odmah da ga snimim - izjavila je pevačica.

O ishrani

Mia slovi za jednu od najzgodnijih pevačica, a jednom prilikom otkrila je tajnu svog izgleda.

- Doručak je najbitniji obrok tokom dana. Potreban je da podigne energiju tokom dana, a ako ogladnim pojedem bananu ili šaku badema. Za ručak najčešće trknem do svog omiljenog restorana ili naručim hranu, dok za večeru jedem laganu salatu. Važno je ne preskakati obroke - otkrila je prezgodna pevačica kako održava svoju savršenu liniju.

