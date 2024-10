DAO JE OTKAZ ZBOG MENE I DECE: Ovo je bio najteži period u braku Jelene i Novaka

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u srećnom je braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima dvoje dece.

Jelena Đoković jednom prilikom prisetila se najtežeg perioda sa Novakom Đokovićem i priznala da je kao žena sportiste podnela mnoge žrtve.

- Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu - rekla je ona svojevremeno gostujući u jednoj emisiji.

Veridba krenula po zlu

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo „Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. „O, bože. Imamo rupu u balonu”, vikala je Jelena, dok je Novak pokušavao da izvadi situaciju.

- Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: „Molim te, pomozi. Propustiću priliku”, pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom!

Autor: M.K.