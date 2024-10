Bivši dečko me je prevario s muškarcem! Sara Reljić van sebe: On je javna ličnost, slagao je i mene i naciju!

Pevačica Sara Reljić (28) šokirala je priznanjem o bivšem partneru. Naime, Sara je otkrila da ju je bivši partner, čije ime nije želela da otkrije, prevario prvo sa devojkom, a onda sa muškarcem.

Reč je o javnoj ličnosti.

- Jedan moj bivši partner je izlagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom devojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario - rekla je Sara Reljić u emisiji Lune Đogani, koja ju je pitala:

- Prevario te je sa još jednom devojkom?

- Kamo sreće da je sa devojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost - šokirala je pevačica izjavom u emisiji Lune Đogani.

Sada je, kaže, zauzeta.

- Sjajno sam, a poslovno nikad bolje, hvala dragom Bogu. Izbacujem album. Postoji osoba koja mi je ukrala srce, ali isto tako, zavede me i nestade. Nismo se slagali, ali moje srce i dalje pripada njemu i nije me stid da kažem to. Ali, eto, generalno emotivno nedostupna u smislu da nisam ni za kakve ponude, ni za kakvu ljubav trenutno, iako moje srce pripada njemu, mi nismo zajedno – objasnila je bivša učesnica "Zadruge".

Autor: D. T.