Tatino hapšenje je bolelo, ali nisu uspeli da nas obeshrabre! Sanja Džajić: Majka nas je od svega zaštitila, u našoj kući se ništa nije promenilo

Sanja Džajić, ćerka Zvezdine zvezde Dragana Džajića i poslanica Srpske napredne stranke prisetila se situacije kada je bivša vlast uhapsila njenog oca. Kako je navela, bilo je bolno, ali je to nije slomilo.

- Uhapsili su ga zarad skupljanja jeftinih političkih poena. Volela bih da se to nije desilo, to me u tom ljudskom smislu i sada boli. Ali ništa nam nisu uradili, sve što misle da su nam uradili – nisu! Nisu uspeli da nas slome, nisu uspeli da nas obeshrabre, nisu uspeli danas uplaše - ispričala je Džajićeva ćerka gostujući u jednom podkastu i dodala:

Ne znam sada kako bih se sa time nosila. Sada sam zrelija, svesnija posledica...Majka nas je tada od svega zaštitila. Ja sam krenula u srednju školu, Dragana je bila u osnovnoj. Deca kako umeju, nisu bila toliko neprijatna. Majka nije dozvolila da mi na bilo koji način budemo ugrožene. Sve je kod nas u kući ostalo isto. U kući je bila gvozdena, vojnička disciplina, škola je bila na prvom mestu. Bile smo svesne situacije, tužne, ali je majka bila jaka i nikada nije klonula.

Ona navodi da je to što su uradili njenom ocu velika tragedija za ovu zemlju, jer je Dragan i van granica proslavio Srbiju.

Sanja kaže da u mladosti nije bila toliko svesna težine toga da ima poznatog oca.

- Sada drugačije gledam na te stvari, kada je vreme prošlo. Mislim da sam odolela izazovima zahvaljujući majci, ocu, vaspitanju, našem porodičnom životu...Jako smo vezani, nema tajni, bliska sam sa sestrom - dodala je ona.

Kako je napomenula, podmetanja, spoticanja i zlonamerni komentari je nisu pokvarili.

- Kada ste stalno napadani i stalno se branite, dođete na nivo tih ljudi hteli ili ne da bi se zaštitili. To vas iskvari. Smatram svojim najvećim uspehom što se to meni nije desilo i nikada nisam sela za računar i o nekome napisla nekuz ružnu reč - dodala je Sanja i istakla da je mržnja odraz nemoći i straha i na nju se ne treba odgovarati mržnjom.

Autor: Snežana Milovanov