Oglasila se pretučena pevačica: Nakon nasilja koje je pretrpela uputila apel i otkrila stravične detalje!

Pevačica iz Bosne i Hercegovine Aldina Bajić pretrpela je strašno nasilje od svog supruga Adisa Cigura, a sada se oglasila.

Prema pisanju tamošnjih medija, Aldina je u jako teškom stanju, a zbog povreda koje je zadobila bila je dva sata bez svesti.

Aldina se sada oglasila putem društvene mreže Fejsbuk i istakla da je razlog njegovog napada bila ljubomora, te uputila javni apel.

- Dragi moji, nisam u stanju da pričam, ali sam morala da se oglasim. Nisam bila u komi, kako se navodi, desilo se to što se desilo, ne zbog prevare i nikada ni pomislila nisam da prevarim, niti bi prevarila. Ja sam tog čoveka volela više od svega, niti ga je mogao iko zameniti u mom životu. Bio je ljubomoran mnogo, zašto mene neko označava na bilo kojoj društvenom mreži i tako dalje. Ja vas molim da se snimak ukloni zbog moje dece jer prolazimo kroz najgore i mog stanja u kojem sam trenutno, a stanje nije ni najmanje dobro, molim vas. Prevare nema, ne postoji, niti bi postojala, u mom srcu više mesta nema za bilo kakvog muškarca. Ja vas molim da zbog moje dece obrišete, ostalo ćemo kada dođe vreme i prođe ovo stanje. Izneće se sve kao što i treba. Do tada molim vas za mir, jer mi je to najviše potrebno, i mir moje porodice, kao i porodice dotičnog, a ostalo će se sve rešiti zakonom i sudom kao što i treba da ostane u mom životu zbog mene i porodica s obe strane. Sve će se rešiti zakonom, s pretnjama ne. Hvala vam, vaša Aldina - napisala je ona na društvenim mrežama.U opisu je dodala:

- Prva i poslednja moja izjava! Zaobiđite me laži i manipulacija, prevarila ga nikad nisam i ne postoji taj muškarac, a od sada u mom srcu mesta nema ni za koga, a kamoli muškarca to zapamtite, a ovim dušmanima što daju lažne informacije za medije dabogda vas Bog kaznio! Vreme će pokazati moj obraz, a vi dušmani što novinama dajete lažne informacije kako ćete sebe pogledati i nazvati insanom. Nažalost nikako, ljudski odroni će ostati zauvek odroni, a vreme će pokazati da li sam ikakvu grešku napravila ikad! Sram vas bilo, dajete novinama lažne informacije i nebuloze, sram vas bilo. Ima da vas bude sramota kad ja budem pričala javno i iznela istinu o svemu - navodi ona.

Autor: N.Brajović