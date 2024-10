Dženan Lončarević dobio sina: Samo par meseci nakon razvoda ponovo postao otac

Pevač Dženan Lončarević dobio je drugo dete sa izabranicom o kojoj se još uvek ništa ne zna.

Dženan je dobio još jednog dečaka, a njemu je ovo četvrto dete, kako se spekuliše reč je o izabranici koju pevač krije od očiju javnosti.

Iz braka sa suprugom Samirom, od koje se nedavno razveo, Lončarević ima dvoje dece, a upravo je Samira medijima nedavno rekla da on sa izvesnom Milicom sa kojom je 15 godina u emotivnoj vezi ima vanbračno dete, a on se razbesneo kada je to čuo.

Mediji su pokušali i da dođu do konkretne izjave vezane za rođenje deteta, ali pevač nije želeo da komentariše.

Autor: N.B.