JECALA NA SAV GLAS: Ceca ronila suze na sahrani Tošeta Proeskog, ni dan danas ne može da prežali svog prijatelja (VIDEO)

Danas se navršava 17 godina od tragične smrti legende muzičke scene, Tošeta Proeskog, koji je 16. oktobra 2007. godine tragično nastradao u Novoj Gradiški.

Na njegovom poslednjem ispraćaju, među porodicom, brojnim prijateljima i obožavateljima, posebno dirljiv trenutak zabeležen je kada je Svetlana Ceca Ražnatović prišla njegovom sanduku.

Sa suzama u očima, Ceca je poljubila sanduk, neskrivajući duboku tugu zbog gubitka bliskog prijatelja. Njihova veza bila je mnogo više od umetničkog saradništva, jer su jedno drugom bili oslonac i velika podrška kako u životu tako i u karijerama.

Ceca je jednom prilikom izjavila kako se oseća kada čuje Tošetov glas:

- Toše je prisutan u svima nama zahvaljujući svojoj muzici. I danas zaplačem kad čujem njegov glas.

Osim toga, Ceca bila je jedna od mnogobrojnih koji su ga ispratili na večni počinak u njegovom rodnom Kruševu. Koliko joj je ova tragedija teško pala govori i snimak na kom se vidi da se vrlo teško i kroz suze oprašta od mladog kolege.

- Ispratila sam ga na poslednji put, ali u svakom slučaju on živi u svim našim srcima kroz svoje pesme, kroz svoja dela.

Autor: N.Brajović