Nemam hrabrosti da menjam pelene! Darko Lazić priznao da li pomaže Kaći sa bebom: Imam podočnjake, umoran sam...

Pevač Darko Lazić otkrio je da još uvek ne pomaže partnerki Katarini u menjanju pelena jer je beba još uvek mala, ali da uživa u prvim danima ćerkice Srne.

Darko Lazić nedavno je dobio treće dete, ćerkicu Srnu, a sada je sumirao utiske i otkrio kakva je njegova supruga Katarina kao mama, te da li joj on pomaže u menjanju pelena.

- Vidi se po meni da sam se obrijao, da imam podočnjake, malo sam umoran, ne spava se noćima, ali to su neke "slatke muke". Kaća se jako lepo snalazi i jako je brižna majka, što je meni jako drago. Za sada je sve, hvala milom Bogu, kako treba. Ona je super mama, a vi znate da sam ja super tata, po ko zna koji put. Ne menjam pelene još uvek, nemam još uvek tu hrabrost, jer se beba tek rodila, pa kad malo ojača, onda ću ja, nemam problem da to radim, znam kako ide - priča Lazić za medije, prisećajući se trenutka kada mu je doktor saopštio da će se Kaća poroditi:

- Kada sam dobio Lorenu radio sam, kada sam dobio Alekseja, isto, ovo je sada bio prvi put da smo Kaća i ja otišli na redovan pregled, nije joj uopšte bio termin. Međutim, doktor je rekao: “Tata može slobodno da ide kući da donese mamine stvari, mama ostaje, porađa se danas.” Kad sam krenuo kući, omašio sam stranu. Krenuo sam za Niš, umesto za Sremsku Mitrovicu. Baš sam bio pogubljen u tom trenutku.

Darko i Katarina su iskusili onu mladalačku ljubav i nakon dugo godina, kada su oboje prošli brojna iskustva i sazreli, oni su se ponovo našli i venčali.

- Kaća i ja imamo baš lepu ljubavnu priču, ovo je prava istinska ljubav koja traje jako dugo. To je negde bilo zapisano da ovako mora da bude, verujem u te stvari, verujem u ljubav.

Njegova deca, sin Aleksej i ćerka Lorena su upoznali malenu sestru Srnu, a pevač je otkrio kako je proteklo upoznavanje:

- Alekseju je sve zanimljivo, mali je on, on je za mene još beba, mislim da još uvek ne shvata šta je to, a Lorena sve zna i u fazonu je: “Opet ću morati da čuvam bebu”. Super su svi. Srna liči na mene. Kaća baš kaže: “Rodila sam sebi ćerku koja liči na tebe”.

