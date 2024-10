Sa 105 kilograma sedela sam u fotelji i... Ana Nikolić prošla kroz pravi pakao, htela da odustane od svega, a onda je ova rečenica vratila u život

Evo šta je presudilo!

Pevačica Ana Nikolić pričala je o najtežem trenutku u životu, borbi s kilogramima, ali i želji da svoju karijeru potpuno ugasi.

- Ponekad sam htela uništiti 'Anu Nikolić' na nesvesnom nivou, sa 105 kilograma sedila sam u fotelji i nisam uspela. Ne znam kako je drugima to palo napamet da mogu da me unište, kad ja sama sebe nisam uspela. Navikla sam da budem zgodna i lepa, u nekom momentu to je bio problem - ispričala je Ana, te je nastavila:

Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom momentu nije zanimalo, ali kasnije da. Jela sam sve jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala da presećem. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lekove, malo lekovi malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sedim na traci, ona sedi, jede čips i kaže: 'Mama, možeš ti to'. Ona je moj životni uspeh - govorila je ona i dodala:

- Rodila sam malu Anu u svakom smislu te reči. Mentalno, psihički, svakako. Pre neki dan mi je rekla pred svojim prijateljicama: 'Mama, zašto nisi normalna?' - nasmejala se Nikolićeva za kraj za emisiju "Premijera Vikend-Specijal".

Autor: Nikola Žugić