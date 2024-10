Šok priča: Dragan Marinković Maca upoznao 18 godina starijeg brata u bolnici, otkriveno kako je izgledao njihov susret

Naš slavni glumac i voditelj Dragan Marinković Maca u jednoj ispovesti govorio je o tome kako je upoznao 18 godina starijeg brata u bolnici.

Dragan Marinković Maca, naš glumac i voditelj, često ume da nasmeje one koji ga posmatraju, da li na daskama koje život znače ili pak, u nekom televizijskom formatu. No, međutim, malo ko zna da je on svog 18 godina starijeg brata upoznao baš u bolnici.

Naime, roditelji poznatog glumca, reditelja i voditelja godinama su razvedeni, a dok je Maca živeo s majkom u Sarajevu, nije se često viđao s ocem iako su imali izvanredan odnos.

Macin otac je sa Zlatibora, a kada se on razboleo, glumac je imao samo 12 godina. Jednom prilikom kada je Maca otišao u bolnicu, u posetu svom ocu, upoznao je svog brata koji je stariji od njega čak 18 godina. Iako je Maca bio veoma mlad dobro se seća njihovog prvog susreta.

- Imam bracu iz tatinog prvog braka, on je u Herceg Novom, Saša moj! I to mi je najlepša scena koju sam doživeo u životu! On je stariji od mene 18 godina, i kad biste vi to sad videli na filmu, to što sam ja doživeo kad smo se sreli, rekli biste - ma idi u pi*ku materinu - započeo je Maca priču u svom stilu.

- Dakle, tata je bio bolestan i ja Sašu do tada nikada nisam upoznao. Meni je bilo 12, njemu 30 godina. Tata leži u krevetu i tu smo mama i ja. I ulazi Saša na bolnička vrata, u istoj košulji u kojoj sam i ja! Ali bukvalno - dodao je Maca, ni sad ne verujući da se to dogodilo:

- Eto, kad bi to sad video na filmu, rekao bi: Ma, idi u pi*ku materinu, nemoguće! Život piše romane. On je i dalje u Herceg Novom, sa porodicom - rekao je Maca, i dodao da ne prihvata termin "polubraća", već da su braća - braća. Upravo u tom duhu vaspitava i svoje sinove, Lava i Fjodora Simeona, koje je dobio iz dva braka - govorio je Maca i onda je nastavio:

- Kod mene nema toga, da na primer kažem - moj Lav i Fjodor Simeon su polubraća. Brat je brat i ja to ne je*em dva posto! Moji sinovi nisu međusobno polubraća, ne gledam na to tako. Braća su! U principu, Saša živi u Herceg Novom, ja u Sarajevu, i jedino što mi je falilo jeste još braće i sestara, je*i ga, ono... Kad je belaj, uvek neko ima brata, ima sestru, a ja sam jedinac i to nije dobro. Ali nisam razmažen bio nikada - rekao je jednom prilikom Dragan Marinković Maca za informer.

