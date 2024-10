Ceca zamalo zalutala u Hrvatsku! Krenula na koncert u Sloveniju, navigacija se pokvarila, a onda su usledili NOVI MALERI

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović prošle subote održala je koncert u Sloveniji, u sportskoj dvorani u Podčetrteku gde je okupila 3.000 ljudi što je gotovo pet puta više u odnosu na broj stanovnika tog mesta.

Pevačica je od fanova dobila pregršt poklona, između ostalog i zastavu Slovenije.

- To je jedna ogromna čast da me ljudi toliko vole i da dolaze na moje koncerte i jedna ogromna privilegija. Ja sam imala večeras toliko jedan emotivan koncert i moji fanovi su se potrudili čak i da me rasplaču. Videla sam na snimku sve su onako lepo poređali, sve te koncerte od momenta kada sam došla u Sloveniju do dana današnjeg i nekako mi je baš probudilo ogromne emocije, čak su mi krenule i suze, što je potpuno ljudski.

Nisi od oni koji su "laki na suzi" i ne viđamo te često da plačeš.

- Suzdržavam se, mnogo puta sam se suzdržavala da ne ispadne da sad plačem za svaki koncert. Misliće da sam popustila sa živcima (smeh). Ovo su zaista emotivni trenuci i dirljivo je baš bilo.

Da li se sećaš tog prvog dolaska u Sloveniju, tačnije prvog koncerta 2005. godine?

- Mislim da je bilo 2005. pevala sam u Tivoliju i bilo je mnogo lepo. To je bio moj prvi koncert posle toliko godina karijere da sam došla u Sloveniju. Ali otkriću vam jednu situaciju koju sam imala tada. Ja sam krenula u Sloveniju i tada su bile na snazi šengen vize i nešto mi je trajala viza još tri neka dana, pa su mene vratili s aerodroma. Morala sam da se vratim za Beograd, odem u slovenačku ambasadu da mi produže vizu pa sam se vraćala da bih održala koncert. Mislim, sa mnom, uvek neko ludilo u boji. Večeras u toku šminkanja, pošto se ja za koncerte šminkam sama, u apartmanu mi je samo nestalo struje. U totalnom sa mraku bila. Zovem svog frizera Stevana i kažem: "Stevane ja sam u mrklom mraku, na pola sam šminkanja, samo mi radi laptop i imam svetlo na telefonu. Daj mi molim tu ključ od tvoje sobe", kaže šaljem ljude gore. Čovek je došao, pokušavao je da podigne osigurače, nije mu nešto išlo za rukom, na kraju sam dovršila šminkanje u Stevanovoj sobi. Krenemo na koncert, vozaču se pokvari navigacija, ne možemo da nađemo dvoranu. A ja, ako išta mrzim, to je kašnjenje. Ja ne volim da kasnim, to prezirem, to mi nabija stres.

Navigacija je zakazala. Mogli ste da zalutate i u Hrvatsku pošto je granica na 100 metara od hale u kojoj si pevala.

- Pa šta da se radi, vratili bismo se. Jer ja moram da pevam u Podčetrteku ne u Hrvatskoj. (smeh) Nego, Stevan i ja sedimo na zadnjem sedištu, gledamo se i kažemo, Bože, šta je treće? Šta je treće za danas?Ali, suma sumarum, sve se super završilo. Fantastičan koncert, fantastična publika, fantastične iznenađenja, neki silni pokloni. Tako da ću sad otvoriti te poklone, nisam stigla da ih otvorim ranije.

Pokloni su kod mene tako da ću ti ih dodavati a ti ih otvaraj?

- Prva je zastava Slovenije. Mislim da je čast za svakog čoveka koji dobije zastavu, zastavu zemlje u kojoj dolazi. Ogromna čast, najveća moguća čast. Ja imam tu sreću da putujem po Balkanu i da me ljudi vole od Bugarske, Rumunije. Nema gde nisam bila i gde nisam pevala i prezentovala našu muziku. Dobila sam i večeras zastavu, to je ogromna čast kada ti iz publike zastavu. I uvek se potrudim i da podignem tu zastavu i da se zahvalim zemlji u kojoj gostujem. Pored zastave tu su i čokolade, fanovi su rešili da me ugoje. Emotivna čestitka na kojoj su potpisani fanovi koji su ovo iznenađenje i organizovali. Pored toga tu je i božanstveni poklon ćebe sa fotografijama koje su nastale tokom najznačajnijih momenata moje karijere. Slike sa decom, Marakana, dva Ušća, slika sa decom predivno zaista. Oduševljena sam. Da li može ovo na kameri da se vidi ova ogrlica sa ugraviranim likovima mojih unuka? Ovo je predivno. Ja ne mogu da verujem. Zamisli da sam ovo da videla na bini, pa plakala bih kao kiša.

U kojim situacijama se lako rasplačeš? Da li su to neki momenti vezani za porodicu, za karijeru? I koliko često plačeš?

- Ne plačem često. Stvarno nemam ni razloga. Bogu hvala. Ali je zadovoljstvo rasplakati se zbog nekih lepih životnih situacija, kao što je to večeras slučaj. Desilo mi se, npr, na prvom Ušću. Kada su počeli da mi pevaju, danas nam je divan dan, našoj Ceci rođendan. Mislim, 120 hiljada ljudi ori se onim Ušćem. To stvarno treba doživeti a naći adekvatnu reč i opisati. Jako je teško. Tako mi se dešavalo na nekim koncertima. Samo mi krene bujica nekih emocija, prelepih. I suze na oči.

Moja asociacija, recimo, kada su tvoje suze u pitanju, je izvedba pesme "Kukavica" iz 2013. iz Niša. Šta su nam tada rekle Cecine suze?

- Neko mi je stao na žulj, 100%, ali ne mogu da se setim.

Pomenuli smo to Ušće i suze. I videli Ušće na ćebetu. I zakazala si Ušće 3.

- Da. I zvaničtno će biti objavljeno sve. I znaće se sve. Meni je jako bitno da sam ja donela tu odluku sa svojim timom. I kao što sam i rekla kod tebe, to mora godinu dana pre da se prijavi događaj, zato što je to veliki događaj. Tu su sastanci i sa policijom iz bezbednostnih razloga, sa mnogim strukturama koje moraju da budu obaveštene. Zato se godinu dana pre i predaje zahtev gradu da se dobije ta dozvola. Ja sam dobila tu dozvolu. E, sada se već radi oko detalja. Nisam ni mislila da će biti nekih problema. Jednostavno, ima još događaja u junu mesecu sledeće godine, pa to treba sve uskladiti. Ima, na primer, "Music Week", "Beer Fest", ali znaš ono, kad čeljad nije besna ni kuća nije tesna. Tako da se uzdam u tu poslovicu da je istinita i da ćemo sve dogovoriti kako treba, jer dogovor kuću gradi.

Da li su te pripreme već krenule?

- Pa nismo još ali sastajemo se, pričamo, pa ćete biti svi blagovremeno obavešteni.

Uvertira za Ušće su dva koncerta u Novom Sadu. Opet si rekorderka, ovaj put po brzini prodatih karata i to bez novog albuma već deset godina.

- Pa to je istina. Ja sam bila malo i skeptik, da li da radim Novi Sad, da li da čekam album. I onda su saradnici pobedili kao, radi Novi Sad, nisi sto godina bila, uvertira za Ušće. Razmišljala sam hoću, neću, hoću, neću, sad je u opticaju, čak i treći Novi Sad. Ja stvarno ne znam da li to mogu. 27. i 28. 12. imam koncert u Spensu, 31. pevam u Herceg Novom, prvog isto imam nastup. Sada i treći Novi Sad, ja ne znam da li to mogu stvarno fizički da izdržim. Jer ja se stvarno dajem 100% na svojim koncertima i želim da ako zakažem dva koncerta da sa oba ljudi odu prezadovoljni. Kao što sam i navikla svoju publiku. Ne želim da neki budu nezadovoljni. Ali videćemo ima dva meseca još. Prodala sam karte dva i po meseca pre termina koncerta tako da mogu da razmislim.

Znači li to da će posle Novog Sada biti zatišje kada je Srbija u pitanju što se tiče koncerata?

- Da. Radila sam ove godine Kruševac, radila sam Kragujevac. I prošle godine nisam nešto mnogo radila Srbiju. Ne mogu ja da radim ako me organizatori ne pozovu. Mene kad ljudi pozovu, ja se odazovem pozivu. Ali da sad se sama namećem to stvarno niti sam radila niti imam nameru. U principu više radim region. Neki zimski period najviše se radi diaspora. Najmanje se u stvari radi Srbija. Dosta Republika Srpska, Makedonija, Bugarsku puno radim. Sloveniju

Za četiri dana ogrnućeš se zastavom Bugarske na koncertu u Areni u Sofiji a zanimljivo je da te publika tamo i dalje oslovljava sa Ceca Veličković.

- Neverovatno, duže sam Ražnatović nego Veličković, ali kod njih je zauvek Ceca Veličković. Čak i meni čudno kad kažu Ceca Veličković ali dobro, važno je da me vole.

Da li imamo bar neki pomak kada su u pitanju nove pesme i da li si nešto čula da ti se dopada?

- Ne možeš ti baš sve da znaš. Moraš malo da živiš u neizvesnosti.

Pa vidiš kako sam te lepo pitala (smeh).

- Pa džaba ti je (smeh). Moraćeš da malo živiš u neizvesnosti, moraš da imaš nekada i neko iznenađenje od mene.

Dobro hajde iznenadi me. Evo ja ću da idem i u Bugarsku, i u Dubai, i u Italiju da čekam iznenađenje. Kada smo već kod Dubaija dobili smo informaciju od organizatora da mnogo tvojih kolega dolazi na tvoj koncert tamo.

- Tako je. I to sam čula. Da dolaze na koncert u Dubaji i da će malo ostati par dana da se ljudi malo i odmore. Mogu te reći, odlično su skockali tamo sve i organizovali, biće lepo.

Mi smo čuli da dolaze neki šeici.

- Nešto sam pročitala u mediju, pa mislim može svako da dođe, to je koncert. Biće i naših sportista, neki moji prijatelja koji tamo žive i rade. Javili su se, već su sve rezervisali, obavestili me, tako će biti super.

