Jovana Jeremić za rođendan dobila posebno iznenađenje od Dragana: Ima simboliku svemirske ljubavi, ovo nije očekivala!

Veliko slavlje u domu Pinkove voditeljke!

Voditeljka Jovana Jeremić, danas puni 34 godine, a ona je u ponoć dočekala svoj rođendan i to u zagrljaju partnera Dragana Stankovića.

- Jeste me Dragan iznenadio, baš me iznenadio. Nažalost neću moći da vam kažem šta mi je kupio, to je naš dogovor. To je bila njegova želja i ispoštovaću ga ovog puta. Reći ću vam samo da sam od njega dobila nešto što nisam očekivala, nešto što simbolizuje večnu, svevremensku i neprolaznu ljubav, koja svakog dana raste kao i naša ljubav, iz dana u dan - rekla je Jovana, a zatim otkrila ko koga ujutru budi:

- Obostrano, zavisi ko pre navije sat, on me stalno pita kad da navijem sat, a ja mu kažem: "Ljubavi, pa minut pre mene". On mene poljubi, i onda ja ustajem prva, perem zube, pripremam se, onda on za mnom. Onda ja njemu pripremam i cedim mu sok od celera, to je inače moja tajna. Dragan pije čist sok od celera svako jutro, ja tu sebi dodajem neke alge, ali to je moj recept, to neću da otkrivam. Zbog zdravlja, želim da bude živ i zdrav, sposoban kao i do sada.

Autor: A. Nikolić