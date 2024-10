Žestok napad na Zoricu Brunclik: Pevačica strašno oštećena, u toku je policijska istraga

Pevačici su hejteri uklonili jutjub kanal

Zorica Brunclik ima bogatu muzičku karijeru koja traje već pola veka. Na Dan državnosti je čak i dobila priznanje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ipak, izgleda da legendarna pevačica nekome smeta. Tačnije, i njene pesme. Naime, nedavno je sa "YouTube"-a uklonjen kanal ove pevačice. Fanovi su uznemireni gde su sve pesme njihove omiljene pevačice, a Espreso je nezvanično saznao zašto Zorice nema na pomenutom sajtu

– Pre desetak dana neko je hakovao Zoričin e-mail, ušao je na njen "YouTube" kanal i obrisao sve pesme. Obično, kada neko to učini, on zloupotrebi pretplatnike za reklamiranje nekog svog sadržaja. Tako da je ovde jasna zla namera da se sve uništi i tako direktno nanese šteta Zorici. O svemu su obavešteni provajderi, oni su u kontaktu sa centralnom administracijom "YouTube"-a, tako da je istraga u toku, a ako se na taj način ne dođe do počinitelja ovog dela, u ceo slučaj će biti uključeno i Odeljenje za visokotehnološki kriminal - saznaje Espreso od izvora koji je upućen u ovu aferu

Autor: A. Nikolić