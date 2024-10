Uvek će neko biti oštećen: Haris Džinović iskreno o razvodu i Melini, priznao da je emotivan i da često zaplače

Iako se u medijima već mesecima govori o njegovom razvodu od supruge Meline, Haris otkriva kako se on nosi sa tako velikom medijskom pažnjom.

Pevač Haris Džinović koji se razveo od supruge Meline nakon više od dve decenije braka, otvoreno je govorio o porodici, razvodu i odnosu sa decom Kanom i Đinom, te istakao da je često nakon rastanka od supruge plakao.

- To za mene nije bila turbulencija, razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Neko neće sa nekim više da živi, šta sad, neće pa neće. Sve ima svoj vek trajanja, ne gledam ja na to tragično – rekao je Haris, pa nastavio:

- Gledam da sve prođe što mirnije, da budu i jedna strana da kažem zadovoljna. Uvek će neko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako jeste, samo neka je mirno.

Haris Džinović je istakao da se ne libi da pusti suzu, što mu se i dešavalo nakon razvoda od Meline.

- Emotivan sam, ali uvek probam da tu emociju stišam. Često kažem prijateljima, ako sednem u auto i opali me neka pesma, umem da plačem i po trista kilometara. Tako se to desi, naiđu neke čudne emocije koje ne daju suzama da stanu – otkrio je pevač i ispričao kako uspeva da kontroliše emocije u javnosti:

- Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Probam da budem miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, desi se, to je sastavni deo života i mora čovek da se nosi sa tim.



Autor: N.B.