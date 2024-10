Ovo se čekalo!

Poznati pevač Dženan Lončarević bio je poslednjih meseci udarna tema u domaćim medijima budući da je prošao kroz mnoge turbulencije u svom privatnom životu. Nakon razvoda od dugogodišnje životne saputnice Samire usledile su i one najlepše vesti da je postao otac. Pevač je sada za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' ekskluzivno otvorio dušu o svemu što ga je zadesilo u poslednje vreme.

- Ja sam super, lepo, fino, zdrav sam... Svako jutro kad se probudim zahvalim se Bogu što sam živ i danas. Ja sam jako dobro, zadovoljan sam i srećan svim što me okružuje i što jesam. Postojali su momenti kada se iza mog osmeha krilo nešto što ne treba. Ja sam imala više teških momenata u životu, čak i onaj najgori - kaže Dženan i dodaje:

- Greh je pričati nešto o onome što ne znaš. Svima koji su se nekorektno postavili prema meni je greh. Pogađalo me kad pročitam nešto što nije tačno i što nisam ja. Hvala Bogu, brzo se vratm na ono što ja jesam. Volim kišu, ali ne volim blato, ja nisam oao, nisam uradio ništa loše, nikome ništa nažao nisam uradio. Radujem se sreći. Živim momenat, jako mi je jasno da postoje - poručuje pevač i dodaje:

- Najsireknije ja volim ovaj grad i ovu zemlju, sve se svodi na to da se živi od nekog klika, a zaboravlja se lepota života. Vrlo su retki oni koji su me kroz karijeru pozvsli da mi čestititaju, ima nekoliko kolega koji su me pozvali da im ćestitam. Ima nas koji se radujemo tuđoj sreći. Ne poznajem mnoge koji su nešto izjavljivali. Kad sam ležao u bolncii verovao sam nećemu što se reklamira i bio sam loše... Neću nikad u životu suditi nekome, neka pričaju i pišu... Smatram da život ne treba da stane zbog nekih pogrešnih stvari, milsim da treba da zaboravimo nešto što je loše... - ističe Dženan, a onda je progovorio o predstojećem koncertu za Dan zaljubljenih u MTS Dvorani.

- Pevamo 14. a ako se desi još jedan datum biće mi jako rago. Dobio sam jako finu dozvolu za oživljavanje jedne pesme koja nije baš nepto prošla od našeg hrvtaskog kolege, jako pozantog - kaže pevač, a onda je za kraj intervjua uoputio jaku poruku.

- Imao sam jako lepo detinjstvo, bilo je i nekih momenata koji nsiu bili okej, ali ja sam srećan čovek - poručuje Lončarević.

Autor: M.K.