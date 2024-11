Omakne se s terase i obesi se: Era otkrio kako je Lepoj Lukić spasio život - Špijunirali kolege zajedno, a umalo se sve završilo tragično

Poznati folker je spominjao razne dogodovštine pevača i rekao da je jednom prilikom koleginici spasao život dok su voajerisal

Pevač Andrija Era Ojdanić javno je otkrio šta su ona i Lepa Lukić radili svojevremeno na jednom putovanju. Poznati folker je spominjao razne dogodovštine pevača i rekao da je jednom prilikom koleginici spasao život dok su voajerisali!

Suzana Mančić je u svojoj knjizi govorila o misterioznom pevaču koji joj se udvarao i želeo da bude intiman sa njom, a Era Ojdanić je spomenuo i tu situaciju i da li se radi o njemu.

- Suzana Mančić je ekstra, moja velika drugarica. Jedna divna žena, prelepa... Mi kad krenemo, 'ajde da uzmemo 84. i 85. godinu, Beogradska estrada, turneja i tako dalje, znaš ko je visio na terasi, Lepa Lukić i ja zajedno. Ne, Suzanu nisam muvao. Nego, mi krećemo ispred Šumatovca autobus i kreće se na turneju i svi krećemo. Pevačice poštene, pevači pošteni i tako dalje. Čim uđemo dan, dva u hotele, kreće haos ludilo, ko koga zakači. Svi krenemo pošteni, a kad se vratimo ne zna se - započeo je Era jednom prilikom, pa nastavio:

- Krenuli smo Lepa i ja sa terase na terasu da preskačemo, da vidimo ko je sa kim te noći. Spavali smo u jednom predivnom hotelu, a mi smo hteli da vidimo ko je to toliko pošten, a hotel se drma od ljubavi - istakao je on, pa sa jednakim žarom nastavio:

- Lepa je imala dugu spavaćicu i sa onim njenim pikljama, onim dugim nogama krenula da puzi za mnom i da preskače i omakne se sa terase, i obesi se! Zakači se na terasu spavaćica i ona visi i viče: "Jao, Ero, molim te!" - rekao je Ojdanić.

- I šta ću, sad zabatalim sve to, da spasem koleginicu da ne padne dole da se polomi. Drugi sprat, polako. Sećam se da je to bio drugi sprat, gde smo krenuli u izvidnicu Lepa i ja, i kada se ona obesila na onaj balkon, gelender, polako sam vukao, vukao i spasao joj život. Spasao sam njen život - otkrio je Era doživljaj sa Lepom Lukić jednom prilikom.

Međutim, avanture dvoje pevača ne mogu se smestiti u jedan tekst.

Ojdanić je svojevremeno otkrio kako se osvetio koleginici na poslovnom putovanju:

- Nikada neću zaboraviti kako mi je napravila zamku u autobusu, dok sam spavao. Namestila mi je da mi flaša padne na glavu. Nakon toga sam joj se osvetio. Taman kad smo stigli na lokaciju gde smo imali koncert, ja sam je polio otpozadi i okupao je. Bila je mokra k'o čep. Plakala je, jer se pokvarila frizura i razlila šminka. Žene su morale da je suše u garderobi hale, gde smo imali koncert. Ipak, nikad se nije ljutila na mene! - otkrio je Era, koji je Lepu branio od udvarača:

- Kada smo Lepa i ja postali prijatelji i tandem za zbijanje šala na grupnim turnejama, na koje je išla cela ondašnja estradna scena, ja sam je posle čuvao i od udvarača, ali to nije bilo nimalo lako. Lakše bih sačuvao džak od buva tada, nego Lepu od udvarača. To su trčali kao nenormalni. Trčali su na Lepu kao na solilo. Lepa je bila namazana, sve ih je vrtela oko malog prsta. Dolazili su na koncerte. U Bečićima je pevala sa 17 godina u jednoj bašti. I njena pokojna majka ju je čuvala od udvarača, od Nikšićana. Njoj su nudili milione, avione i kamione, a ona nije volela budžovane, nego normalne momke, skromne, da ne kažem siromašne. Nisu je zanimali ti bogataši, koji su hteli da je kupe. Po četiri meseca smo znali da budemo na turnejama. To su bila druženja - ispričao je Era Ojdanić.

Autor: Nikola Žugić