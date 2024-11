Muški sam podnela proces: Ivana Selakov otvorila dušu o vantelesnoj oplodnji

Otvoreno progovorila o trudnoći i dala zlatne savete ženama!

Pevačica Ivana Selakov 2018. godine podvrgla se vantelesnoj oplodnji, a nakon prvog pokušaja ostala je u drugom stanju.

Ivana je otvoreno pričala o samoj proceduri, kao i trudoći kako bi pomogla i drugim ženama i ohrabrila ih tokom borbe za potomstvo, iako je ispočetka krila od medija da je u drugom stanju.

- Moj Peđa i ja smo zajedno 10 godina, bebu priželjkujemo veoma dugo, ali nam se to nije ostvarilo sve do sada. Odlučila sam se za VTO pre svega zbog mojih godina i činjenice da nemam šta da čekam. Na preporuku mnogih poznanika, odlučila sam se za doktorku Gocu Ivanović. Pridržavala sam se svih njenih uputstava, a ona me je uputila na duži protokol koji podrazumeva hormonske injekcije - jednu ili dve svaki dan u tačno određeno vreme i još neke hormonske terapije u vidu lekova - pričala je pevačica ranije.

- S obzirom na to da sam sa terapijom počela u novembru, a završila pre mesec dana, jasno vam je koliko je to injekcija, ali ništa ne boli i nije ništa strašno, već samo malo dosadno. Mislila sam da je VTO mnogo teži proces za ženu, ali zapravo sam ja to podnela "muški", samo uz neke blage nuspojave tipa noćnog znojenja i blažih promena raspoloženja.

Njen savet svim ženama koje biju bitku za potomstvo jeste da nemaju strah, već da se slobodno upuste u proces vantelesne oplodnje.

- Krajnji ishod je san svake žene - beba. U Srbiji ima vrsnih profesionalaca u oblasti vantelesne oplodnje, koji su egal sa onima u svetu. Uradila sam i prenatalni test iz krvi u kom se vide hromozomi bebe, pa tako nisam morala da radim dabl, tripl test i amniocentezu. Nakon dobrih rezultata sam konačno odahnula i počela istinski da uživam u trudnoći - otkrila je Ivana.

Njen proces je trajao nešto duže, a pevačica je i otkrila razlog za to.

- U mom slučaju proces vantelesne oplodnje trajao je nešto duže nego uobičajeno, od novembra do februara, iz dva razloga. Prvi je što smo počeli uoči praznika, kada mi, pevači, imamo najviše posla, a drugi je hirurška intervencija na materici, koju sam morala da izvršim. U skladu sa okolnostima, dobila sam adekvatnu terapiju i bila krajnje disciplinovana - pričala je Ivana za "Hello".

- Kada se upustite u ovakvu avanturu, od vas se očekuje da budete maksimalno odgovorni, da svakodnevno u predviđeno vreme uzimate terapiju, koja podrazumeva hormonske injekcije. Nisam se plašila, ali nisam mogla ni sama da ih dajem, tako da je Peđa to preuzeo na sebe - dodala je pevačica, koja je na svet donela ćerkicu Krunu. Saznali smo da čekamo devojčicu, što me je silno obradovalo jer sam "navijala" za to od početka - zaključila je ona.

