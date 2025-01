Svi dobro znaju da poznati dobro zarađaju, a retki među njima uložili su u prave stvari. Neki od njih obezbedili su sebi uživanje u letnjim danima kada su kupili nekretnine kraj mora.

Svetlana Ceca Ražnatović pronašla je mir na Kipru, a raskošnu vilu pored mora pazarila je 2006. u Aja Napi. Kuća se prostire na 400 metara kvadratnih i ima pogled na more, pa pevačica, čim izađe iz dvorišta, ima pristup jednoj od najlepših plaža. Ceca je više puta isticala da na Kipar odlazi kad joj potrebno da napuni baterije za velike koncerte, pa neretko otputuje i sama.

Pevačica Maja Berović voli grčki mentalitet, pa je nedavno kupila kuću u Grčkoj. Ona je nekretninu koja ima 45 kvadrata pazarila u malom mirnom mestu Platamon, pa tamo redovno odlazi kada ima pauzu s nastupima. Kako se pisalo, Maja je u odličnim odnosima s komšijama, a prvi komšija pomaže joj u održavanju imanja, pa redovno čisti korov preko zime, kada se sezona završi. Inače, Berovićka u javnosti retko priča o tome koliko nekretnina poseduje jer ne želi da se o tome piše.

Za razliku od Cece i Maje, pevačica Nada Topčagić odlučila se za Crnogorsko primorje, pa je godinama ponosna vlasnica prostrane kamene vile u mestu Kaluđerovina pored Tivta. Nada je u jednom intervjuu rekla da je u pitanju kuća koja se prostire na tri ara i da svako kome je iznajmljuje mora da garantuje da ništa neće oštetiti dok boravi u njoj. Pevačica kaže da dugo poseduje pomenutu nekretninu, ali da već duže vreme razmišlja da je proda jer se umorila od sređivanja i brige o domaćinstvu.

Da je veliki hedonista, nikada nije krila ni Lepa Brena, koja se odlučila za kupovinu nekretnina u dalekom Majamiju. Njen suprug Boba Živojinović i ona davno su postali vlasnici vile koja košta preko 800.000 evra. Nekretnina s bazenom nalazi se nedaleko od mora, a pevačica je sa porodicom redovno odlazila na odmor. Pored Majamija, Brena i Boba poseduju i stan u Monte Karlu, koji su nedavno i renovirali.

Nadin kolega Miloš Bojanić davno se pohvalio kućom koju ima u Baošiću u Crnoj Gori, a za koju je šira javnost saznala kada se pojavila vest da je turski glumac Halit Ergenč, poznat na našim prostorima po ulozi Sulejmana Veličanstvenog u seriji "Veličanstveno stoleće", zainteresovan da je kupi. Bojanić je rekao da mu laska što slavni umetnik želi baš njegovu vilu, ali da ne želi da je prodaje jer je za renoviranje iste potrošio 15.000 evra.

Muzičar Goran Bregović poseduje dve nekretnine u Perastu, takođe u Crnoj Gori, gde najčešće letuje njegova supruga Dženana sa ćerkama jer on zbog obaveza ne stiže da ode. On je prvo kupio trospratnu kuću od kamena, čija je vrednost procenjena na dva i po miliona evra, a potom je kupio hotel i vilu "Perast", koju je proširio restoranom i terasom s pogledom na more.

