Bolna ispovest Zorice Brunclik: Zbog tragedije prošla kroz pakao! Izgubila je govor, opadala joj je kosa...

Shvatila je da je on čovek njenog života kada je bio uz nju u teškim momentima

Pevačica Zorica Brunclik je godinama u srećnom braku sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, a jednom prilikom je otkrila u kom trenutku je shvatila da je on čovek njenog života.

- Ja sam shvatila da je život toliko prolazan i kratak… Mnogo sam bila popularna, mnogo sam radila. Partnere sam tada upoznavala u hodu. Milsla sam da je to razlog zbog kojeg nismo bili srodne duše i zbog kojih smo se razilazili. Da je meni neko onda pričao da je Miroljub čovek mog života, ne bih mu verovala. Ali eto mi smo se našli. On je mene nervirao jer je bio ženskaroš. Ja sam imala neki after parti posle koncerta u Sava Centru, a on je tada pozvao i prošle i sadašnje i buduće žene (smeh). Kada je moja mama umrla ja sam tada shvatila da je on čovek mog života- rekla je ona i prisetila se tog perioda:

- Teško sam podnela maminu smrt! On je bio sa mnom 24 sata. Ja sam samo želela da odem za mamom, bez obzira na decu… On je imao jednu vreću koja se kreće, jednog zombija. Tada nisam bila svesna toga. Tada sam izgubila moć govora… opada li mi je kosa… U jednom trenutku sma se tuširala i nisma bila svesna da mi cela kosa pada po telu, ugledala sam njega a on je samo rekao “Bakice mnogo smo te voleli, ali nemoj da mi je uzimaš– rekla je Zorica sa suzama u očima.

- Tada sam se trgnula i shvatila. On je sa mnom bolovao tu bol, maksimalno mi je pomogao, u tim trenucima sam shvatila da je on čovek za mene - kazala je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Autor: A. Nikolić