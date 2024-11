Ovo je Vojažev brat: Rođen je bez znakova života, bio na aparatima, a sada je izrastao u OZBILJNOG FRAJERA, evo kako izgleda (FOTO)

Rođen bez znaka života, bio na aparatima, a sada je izrastao u ozbiljnog frajera!

Reper Mihajlo Veruović Vojaž ima brata Vasilija koji je ozbiljan frajer a retko se pojavljuje u javnosti. Naime, Vojaž koji je posvećen treninzima i fizičkom izgledu, pozirao je jednom prilikom u liftu sa bratom Vasiijem. I reper, ali i njegov brat "stegli" su ruke i pohvalili se bicepsima.

Vasilije je, inače rođen 2000. godine, a odmah po rođenju usledila je borba za njegov život, o čemu je reperova majka svojevremeno pričala za domaće medije.

"Rođen je bez znaka života"

- Naš prvi sin Vasilije bio je visokorizična beba. S njim sam održavala trudnoću svih devet meseci da bi na kraju bio prebrzo rođen, bez znaka života. Bio je na aparatima za veštačko disanje, sa minimalnim šansama da preživi, a čak i ako se to desi, sumnjali su da će ostati velike posledice.

- Devojka koja je bila sa mnom u sobi javila je Milanu da sam se porodila. Odmah je pozvao porodilište i rekli su mu da je sa mnom sve u redu, ali da je dečak u sobi za reanimaciju. Prvi put sam poželela da moj muž dođe i bude pored mene, verovala sam da ćemo tako uspeti. Milan je utrčao u bolnicu, ali nisu hteli da ga puste. Sačekao je neko vreme, razvalio vrata i dok se probijao do moje sobe pozvali su obezbeđenje. Uspeo je da dođe do bebe - ispričala je Žana, reperova majka pre nekoliko godina i dodala da je Vasilije prebačen u zavod za neonatologiju, gde je mesec dana proveo priključen na aparate, a onda su ga roditelji na ličnu odgovornost odveli kući.

- Znali smo da ne možemo protiv sudbine, ali sam duboko u sebi verovala da će preživeti jer je rođen na dan velikog sveca Vasilija Velikog. To je naša najveća životna pobeda - ispričala je tada Žana, preneo "Hello".

Tokom Dana žalosti povodom tragedije u Novom Sadu gde je živote izgubilo 14 osoba na železničkoj stanici, mnoge poznate ličnosti donele su odluku da tog dana ne nastupaju, ali ima i onih koji su pevali u inostranstvu.

Jedan od njih je i Mihajlo Veruović Vojaž, kojeg smo zatim zatekli na aerodromu po povratku sa tezge. On je istakao da nije bio u mogućnosti da otkaže svoj nastup, a da je otkazao za to bi morao da plati veliku novčanu kaznu.

Kako je istakao, saoseća se sa svima čije su porodice pogođene u ovoj nesreći, te je otkrio da će deo novca odovih nastupa donirati u humanitarne svrhe.

- Nije postojala mogućnost da otkažem. Održao sam dva nastupa, jedan u Oslu, koji je bio baš na dan kada se desila ta velika tragedija, i drugi u Luksemburgu. To su nastupi za koji su ugovori već bili potpisani, to je naš posao. Isto kao što je većina Srbije danas bila na poslu i juče, tako sam i ja bio na svom poslu. Osećam duboku žal i saušešće svima. To smo morali da uradimo da ne bismo dobili neke preterane penale za to. Ono što većina ljudi koji me poznaje, znaju da sam jako humanitarno aktivan i da ovim nastupima koji su se desili ne omalovažavamo nikoga, niti pokazujemo manjak empatije... Ono što se već planiramo, organizujemo najveću humanitarnu akciju do sad, kako bismo pomogli porodicama žrtava koja je ova tragedija zadesila i povređenima. Potrudićemo se da što više nečega konkretno uradimo van Instagram storija i komentara - rekao je Vojaž.

Autor: N.B.