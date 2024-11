Više nego iskreno, glumica Eva Ras priznala je da je među njenim kolegama uvek bilo spletki i smicalica.

Gostujući u jednom podkastu, glumica je otkrila na šta su sve njene kolege bile spremne kako bi joj otežale snimanje određenih scena.

- Igrala sam i sa glumcima koji me nisu voleli. Jedan je mazao usne belim lukom, samo da mi ogadi ulogu u kojoj sam igrala ženu koja ga voli. U to vreme, ništa mi nije smetalo, ceo svet je bio moj. Čak sam predlagala da budem gola u filmu, da bih dočarala ulogu. Nisu razumeli da sam potpuno ušla u lik te žene.

Inače, glumica iza sebe ima tri braka, a nedavno je otkrila da je jednog supruga varala i to mu otvoreno govorila. Kako je istakla glumica, to je normalna stvar jer varaju i muškarci i žene.

- Nema razlike između muškarca i žene, isto je to... Svima treba ljubavi, nežnosti, pažnje, a kada to u nekom odnosu ili braku nedostaje, logično je da ćemo potražiti na drugom mestu. Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi. Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga - rekla je Eva u emisiji Magazin In.

Autor: pink.rs