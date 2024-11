Otkriveni detalji razvoda Rađena i Milice: Mislio da mu je žena u Nemačkoj na tezgi, a ona s ljubavnikom RADILA OVO! Evo kako je upoznala Stefana

Bivša žena Nikole Rađena, pevačica Milica Ristić toliko se zaljubila u Stefana Milojevića da je tokom braka s bivšim vaterpolistom na sve načine zavaravala trag kako bi se tajno viđala sa MMA borcem.

Njihova veza traje više od pola godine, čak su i na putovanja išli zajedno. Prema rečima sagovornika Kurira, koji je do detalja upućen u ovu priču, varnice između Milice i Stefana su sevnule na prvi pogled.

- Čim se posle porođaja vratila poslu i nastupima, Milica je više vremena provodila van kuće. Nikola je imao maksimalno poverenje u nju, čuvao je zajedničko dete dok je ona pevala. Jednom prilikom je radila na veselju i umesto da se vrati mužu i bebi posle svirke, što je do tada uvek bio slučaj, ona je otišla na sledeću zabavu. Tako je i upoznala Stefana. On joj je prišao i varnice su sevnule među njima - kaže on i dodaje:

- Nije uspela da se odupre strastima, već se prepustila uživanju sa Stefanom, pa je sve češće išla u restoran na Vračaru, gde je on imao svoj separe. Nikoli je postalo sumnjivo, ali neko vreme nije obraćao pažnju. Milica je bila jako nervozna, počeli su da se svađaju i raspravljaju, da bi Rađen jednog dana od prijatelja saznao da Milica razmenjuje nežnosti sa Stefanom pred svima. Ni tada nije poverovao - priča izvor blizak pevačici.

Drugi izvor Kurira, koji je prijatelj Milice Ristić, otkrio je još neke detalje.

- Stefan je bio na nastupima gde god da je ona pevala. Obasipao bi je pažnjom, a naročito bakšišom. Malo-pomalo, ušla je u njegovo društvo i onda je govorila mužu kako ide da radi, a u stvari je putovala s njim. Konkretno, izmislila bi nastup u Nemačkoj, a viđena je u avionu za Španiju s njim i još nekoliko zajedničkih prijatelja. Svi ga već zovu Miličinim dečkom. Nikola se totalno povukao, odmah joj je rekao da želi razvod. Interesuju ga samo posao i deca - priča sagovornik.

Stefan je u javnosti poznat kao sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića. Međutim, u centar pažnje medija je došao kada je uhapšen u Španiji zbog sumnje da je bio vođa bajkerske bande Junajted tribjuns, koja je obezbeđivala klubove i bordele, kao i bila označena kao narko-grupa.

Autor: pink.rs