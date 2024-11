Sutra od 20 časova: Dea Đurđević u podksatu portala Pink.rs BEZ LJUTNJE MOLIM, iskreno, životu, ljubavi, odnosu sa ocem i nesreći koju je jedva preživela: Tražila sam da me prekriju do glave, kako me ne bi videli bez ruke....

