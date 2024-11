Saška Veselinov otkrila kako je smršala više od 20 kilograma samo dva meseca nakon porođaja (FOTO)

Saška svako jutro pre doručka konzumira sok od celera, a opšte je poznato da osim što je zelena biljka jako zdrava nije prijatnog ukusa.

Snajka Novaka Đokovića, Saška Veselinov, se porodila pre dva meseca, i od tada je uspela da smrša 21 kilogram. Kako kaže, izbacila je meso, mlečne proizvode i slatkiše, a svako jutro na prazan stomak popije čašu ceđenog celera.

- Svako jutro na prazan stomak popijem čašu sveže ceđenog celera ili toplu limunadu. Kad stignem, treniram dva puta dnevno. Ujutru idem u teretanu, a predveče kombinujem trening i brzi hod. Uspela sam da skinem 21 kilogram! - kaže Saška i dodaje da ona i njen suprug Đorđe, brat Novaka Đokovića, ne jedu meso.

- Već godinu dana se Đole i ja hranimo vegetarijanski. Ranije smo za nekoliko obroka dnevno imali meso na tanjiru, ali se nismo osećali dobro u svojoj koži. Stalno smo bili bez energije i naduti, pa sam predložila da uradimo detoks. Izbacili smo meso i mlečne proizvode, ali i slatkiše. Dogovor je bio da to traje mesec dana. Međutim, kad smo videli rezultate, nismo želeli da se vraćamo na staro. I dalje jedemo burgere, koje inače obožavamo, ali sada niko ne ispašta jer su vegetarijanski. Mi ljudi smo sebični, po mnogim stvarima to zaključujem, ali sada pričam o stravičnom detalju, a to je da životinje moraju da stradaju kako bismo mi uživali u obroku, rekla je Saška i dodala:

- Dugo sam istraživala koje namirnice mi najviše prijaju. Uradila sam test koji pokazuje na koje sam namirnice intolerantna. Sada doručkujem jaja i salatu, a ako mi se jede nešto slatko, biram ovsene pahuljice sa bobičastim voćem. Ručak mi je uglavnom vege burger od mešavine krompira, graška, kukuruza, čija semena i veganskog sira bez glutena i laktoze, a za večeru volim ribu.

Ovo je jelovnik Saške Veselinov

Doručak: Ovsene pahuljice sa voćem, ručak: vege burger i salata, večera: riba i salata.

Autor: M.K.