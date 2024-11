Marija Šerifović u razgovoru sa hrvatskim medijima progovorila je o odrastanju svog sina, njegovom ponašanju i mama Verici, ponosnoj baki malog Maria, ali je dodala i da nije još uvek spremna za još jednu dete.

Na pitanje šta će joj biti najbitnije naučiti svoje dete s obzirom na to da svet u kojem živimo danas dala je zanimljive odgovore.

- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno - rekla je Marija dodajući kako razmišlja i o školovanju u inozemstvu za svoga sina. No, do toga još ima dosta godina obzirom da će maleni Mario uskoro tek napuniti jednu godinu- rekla je pevačica za 24sata.

Pevačica je otkrila i koliko je roditeljstvo promenilo:

- S obzirom na to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema - dodala je Šerifović koja je ranije medijima ispričala je više puta pokušavala ostati trudna, no kako to nije uspevala, odlučila se na surogat majčinstvo na način da su njene jajne stanice oplođene, a potom usađene drugoj ženi koja je iznela trudnoću.

Marija priznaje kako joj svi kažu da ju je roditeljstvo promenilo.

- Nisam svesna toga baš. Primetim da sam emotivnija, neke me situacije lako pogađaju, generalno sam se sva smekšala, kao sunđer, jako je to sve čudno. Sama sebe promatram, pa pratim te promene i shvatam da, bez obzira što su to mala bića od par meseci ili godinu, jednako s njime rastem i ja - priznaje Marija.

Svog sina Maria, Marija Šerifović često vodi sa sobom, ali ne uvek. Kada proceni da bi neki put bio prenaporan ili dug, on ostane kod bake Verice, Marijine majke.

- Verica je najsrećnija baka trenutno. A i Mario. To je dete koje je nasmejano 24 sata, još nisam videla dete koje se toliko smeje. Svi se zajedno zabavljamo svakodnevno. Valjda upija sve naše energije, ljubav i radost, smeh. Mali je počeo da priča, trtlja svašta pomalo, a naravno da Verica forsira da reč 'baba' bude najčešća. Zahvalna sam majci što mi je velika pomoć oko deteta - dodala je Marija rekavši kako mali Mario ne ide još u vrtić jer ga često čuva njena mama.

Autor: Nikola Žugić