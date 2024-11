LJUDI SU ME MNOGO PUTA RAZOČARALI, NAVIKLA SAM NA TAJ OSEĆAJ: Tanja Savić otvorila dušu o odnosima sa kolegama i predstojećoj Areni

Naša pevačica Tanja Savić povodom 20 godina svoje karijere zakazala je veliki solistički koncert u Areni, a sada je otvorila dušu i ispričala sve o odnosima sa kolegama i daljim planovima....

Poznata pevačica je velikim koncertom odlučila da obraduje svoju publiku i tako proslavi 20 godina na sceni, a zasto je toliko čekala na solistički koncert, s obzirom na to da su se njene koleginice koje su dosta kraće na sceni već odlučile na taj korak.

- Svako ima neko svoje vreme, ja sam morala da prođem ovaj put koji sam prošla, da bi mi se verovalo ustvari. Prvo, morate da imate kredibilitet za ovako velike koncerte, a smatram da svako ko je privukao toliku pažnju medija i napravio je koncert u Areni on to i ima. Sve te pevačice koje si sad spomenula moraju sve to da imaju i makar da imaju dobre pesme, to je ono nešto što je osnovno. Prvo dobre pesme, pa sve ostalo i da ih narod voli - započela je Tanja razgovor.

Takođe, otkrila je da li očekuje da će profitirati od Arene na šta Tanja kaže:

- Nije me briga veruj mi...samo mi je važno da publika bude zadovoljna, i ako budem u minusu, neću biti sigurno, nadam se da neću preći limit, ali imam velike zahteve moram da kažem to. U planu je bila neka druga bina sad mi se nešto drugo sviđa (smeh), ali sve to košta, meni je bitno samo da moja publika bude zadovoljna da oni iz Arene izađu presrećno i sa nekim lepim emocijama. Ne marim ni za minuse ni za šta ostalo - dodaje ona.

Pevačica nam takođe otkriva da ima preveliku podršku njene publike, konstantno joj pristižu pitanja zašto do koncerta nije došlo ranije, na šta ona nema neki konkretan odgovor- otkriva Tanja kroz smeh ...

Otkriva i da je očekivala prisustvo svojih kolega iz prvog sastava " Zvezde Granda" sa kojima je u to vreme bila baš bliska, mada njihova odluka da ne prusustvuju je nije razocarala.

- Ljudi su me mnogo puta razočarali i onda sam valjda navikla na taj osećaj, i mene to sad ništa ne čudi, veruj mi da me razočara rođeni brat to mene ništa ne bi poremetilo, koliko sam naviknuta na taj osećaj koliko su me ljudi razočarali. Ne bih komentarisala to što su odbili, oni su tako odlučili, ne mogu njima da sudim svako ima svoje obaveze koje ne može da odgodi, možda ne želi da dođu, možda neko nije dobro, možda su bolesni, nesrećni...postoje ljudi koji su asocijalni postali zbog ovog našeg posla, ovaj posao je stresan i ne može svako da ga izdrži. Moja najveća želja je bila da oni budu na tom koncertu ali tako je kako je - dodaje Tanja.

Za pompu koja se digla oko nje i voditeljke Jovane Jeremić kaže da nije marketinški trik.- To nije bio marketinški trik, Bojana me pozvala... pre toga me je pitala da li da me pozove, ja sam reklu "ju, pa otkud znam", kao ne bi ni bilo loše. Ljudi vole senzaciju. Bilo mi je ok - ističe pevačica kroz smeh.

Od mlađih koleginica izdvojila bi Dzejlu Ramović za koju kaze da je jedna kompletna ličnost, što zbog glasa, što zbog izgleda i lepog ponašanja. Takođe nam otkriva da mlađim kolegama nije ni malo lakše da postignu uspeh,nego što je njima bilo.

- Ništa im nije lakše nego nama niti teže, svako vreme je drugačije i nosi svoje breme. Možda je njima sada i teže, jer ima više pevača...Kada smo mi bili, nije bilo toliko pevača i stvarno se cenio kvalitet. Sada se gleda nešto drugo muzika se sada više gleda nego što se sluša. Danas se svako može ispratiti putem društvenih mreža, da se čuje njegov glas svako može da bude popularan preko noći dok ranije nije tako bilo, nisi mogao da budeš na TV tek tako. Želim im svu sreću, ovoj omladini- dodaje ona kroz smeh.

Tanja je takođe i otkrila neke detalje iz privatnog zivota, koji se odnose na porodicu i partnera.

- Odličan im je odnos, super se slažu, komentarišem svaki put kada im nešto treba ne zovu mene nego njega, to su muška pitanja i oni su sada u tim nekim nezgodnim godinama, super nam je stvarno, samo neka nas Bog čuva i nek smo srećni. Mi smo jedna mala ali nerazdvojna porodica i stvarno sam srećna. Srećna sam kraj svojih sinova i partnera.

Pevačica je otkrila i da li joj je u planu još neka prinova:

- Ja bih pre svega volela da vidim sebe na nekom odmoru, da se odmorim od svega, ne mislim na sve, nego da se odmorim od ovih razgovora gde sam stalno zbunjena (smeh), želim da se ponašam prirodno, ali mislim da to nikad neće doći, da odem samo na neki odmor, porodični odmor, verovatno će to biti neko zimovanje, a onda se nastavlja koncertna turneja - zaključila je ona razgovor.

